Без лову людей на вулицях: Жорін сказав як змінити мобілізацію

Заступник 3-го армійського корпусу Максим Жорін. Фото: t.me/@MaksymZhorin

Анастасія Постоєнко Редактор стрічки новин

Щоб уникнути ситуацій із примусовим затриманням чоловіків на вулицях, процес призову в Україні необхідно повністю перевести у цифровий формат. Створення єдиної електронної платформи для військового обліку має містити вичерпну інформацію про кожного громадянина.

Таку думку висловив заступник 3-го армійського корпусу Максим Жорін в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Ясі Лепкій для Новини.LIVE.

Жорін пропонує повністю цивфровізувати мобілізацію в Україні

Максим Жорін заявив, що Україна здатна реалізувати такий проєкт, адже вже має успішний досвід електронізації багатьох інших державних послуг. За його словами, саме перехід в онлайн дозволить владі чітко бачити реальний мобілізаційний ресурс, стан здоров'я громадян та їхній родинний статус.

"Для того, щоб ми не ловили кого треба і кого не треба, для того, щоб ніхто не з яким не ганявся, а була адекватна, нормальна цифрова платформа, на якій буде видно, хто в нас є, хто нам потрібен, хто нам не потрібен, кого взагалі не треба чіпати, у кого є довідки, у кого є склад родини", — пояснив військовий, наголосивши, що технічно реалізувати це зовсім не складно.

Окрім технологічних змін, державі необхідно боротися з першопричинами, які відштовхують українців від служби. Як підкреслив офіцер, йдеться про несправедливість мобілізації, корупційні скандали та проблеми всередині самих Збройних сил. Він переконаний, що відновлення суспільної довіри неможливе без зміни ставлення командирів до підлеглих, реформування навчальних центрів та грамотного розподілу особового складу.

"В питанні мобілізації ми, по-перше, маємо розуміти, що для початку треба перестати демотивувати суспільство йти у військо. І тут мова йде і про корупцію, і про несправедливу мобілізацію, і тому подібні речі. Друге, це, звісно, що повернення репутації армії, яке може відбуватись саме за рахунок змін суттєвих в армії, які люди будуть бачити, яким люди будуть довіряти", — розповів Максим Жорін.

Випадки із силовим затриманням людей викликають обурення і є абсолютно неприйнятними, вважає заступник командира. Завдяки електронній базі військкомати зможуть ефективно визначати, кого дійсно варто залучати до оборони, а на кого не слід марнувати ресурси та час.

"Але цим самим ми б з вулиці прибрали усі ганебні історії, неприємні картинки, які, на жаль, сьогодні періодично відбуваються. Цифровізація цього процесу, я впевнений, вона навела і порядок, вона привела і справедливість, тому що ми бачили, хто війську потрібен і з кого вона може їх вибирати", — констатував офіцер. На його переконання, наразі реалізовані не всі можливості для стабілізації ситуації.

"Тому мені здається, що ми далеко ще не всі кроки зробили для того, щоб нормалізувати цей процес і повернути його в адекватний сприйнятний ріст", — підсумував він.

Як писали раніше Новини.LIVE, українські правоохоронні органи посилили контроль за діяльністю працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. У разі виявлення фактів можливого перевищення службових повноважень або інших порушень під час проведення мобілізаційних заходів силові структури оперативно розпочинають кримінальні провадження. Частина осіб, яким уже оголосили про підозру, перебуває під вартою.

Разом з тим, Максим Жорін застерігав, що в Росії можуть активізувати приховані механізми мобілізації через зниження ефективності набору військовослужбовців за контрактом. За оцінками експертів, російська влада змушена шукати додаткові способи поповнення особового складу, оскільки поточні темпи залучення контрактників не забезпечують необхідної кількості нових військових.