Командир не приймає рапорт: покроковий алгоритм дій

Оформлення скарги на ігнорування рапорту. Фото: колаж Новини.LIVE

Військовослужбовці, чиї рапорти на переведення ігнорують або безпідставно відхиляють, мають діяти за чітким алгоритмом дій. Захистити свої права можна через скарги до вищого командування, Міноборони, Військового омбудсмана або навіть через суд. Але важливо обов'язково підкріплювати всі кроки документальними доказами.

На цьому наголосив адвокат Максим Колошкін, передає Новини.LIVE.

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Що треба обов'язково знати при намірі оскаржувати бездіяльність командування

Якщо ви вже подали рапорт, маєте підтвердження його вручення або відправили документи поштою, але їх усе одно не реєструють чи не розглядають вчасно, час діяти. Командування зобов'язане надати обґрунтоване рішення. Якщо цього немає, військовослужбовець має повне право скаржитися на бездіяльність.

Головне правило — це не вірити усним обіцянкам. До кожної нової скарги потрібно додавати зібрані раніше докази, щоб показати всю хронологію порушень.

При цьому, якщо відмова прийняти документ супроводжується насильством чи погрозами, це вже кримінальний злочин. У такому разі треба йти не до вищого керівництва, а одразу писати заяву до прокуратури чи органу досудового розслідування.

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Алгоритм дій залежно від ситуації

Якщо рапорт узагалі відмовляються брати чи реєструвати, скаргу треба писати прямому командиру або у вищий орган військового управління.

Коли документ прийняли, але всі строки вийшли без відповіді, звертатися варто до вищого командування, Міністерства оборони або Військового омбудсмана.

Якщо вам відмовили без конкретних причин або ви з ними не згодні, рішення оскаржується через вище командування, МОУ, омбудсмана або адміністративний суд.

Звернення до вищого командування

Це перший крок, якщо ваш безпосередній начальник саботує процес. Наприклад, коли командир батальйону ігнорує рапорт, скаргу пишуть на командира бригади.

У новому зверненні не треба просто дублювати прохання про переведення. Слід чітко пояснити, що документ уже подавався, але відповіді немає або вона незаконна. Вкажіть дати попередніх рапортів, кому їх віддавали та в чому саме полягає порушення. До скарги обов'язково додаються копії рапортів, скриншоти з "Армія+", поштові чеки, описи вкладення та копії заяв щодо перевірки статусу документа.

Допомога від Міністерства оборони

Коли скарги на рівні частини не працюють, неможливо знайти відповідального командира або є ризик тиску, варто залучати Міністерство оборони України.

Надіслати документи можна поштою за адресою відомства: 03168, м. Київ, проспект Повітряних Сил, 6, електронним листом на zvernmou@post.mil.gov.ua або через форму на сайті міністерства.

Також працює цілодобова гаряча лінія 1512. Проте для надійної фіксації доказів краще використовувати саме письмовий формат. У листі обов'язково вкажіть свої ПІБ, контакти, суть проблеми, коротку хронологію подій та додайте всі копії попередніх звернень.

Захист Військового омбудсмана

Ця інституція займається порушеннями прав військових, зокрема у питаннях переміщення та проходження служби. Якщо командири мовчать, омбудсман може допомогти.

Скарги приймають на email skarha@milomb.gov.ua або через сайт Офісу. Звернення розглядають протягом 10 робочих днів, а якщо життю чи здоров'ю бійця щось загрожує, то доступний прискорений розгляд усього за три дні. Важливо розуміти, що Офіс не може видати наказ про переведення замість вашого командира. Але він має право ініціювати перевірку або передати справу компетентним органам. У скарзі треба вказати свої дані, номер частини, обставини конфлікту, дані посадовця-порушника та додати всі наявні докази.

Судове оскарження

Якщо жоден метод не спрацював, то залишається подача позову до окружного адміністративного суду. Зробити це потрібно протягом одного місяця з дня, коли ви дізналися про порушення своїх прав.

Суд, як і омбудсман, не переводить бійця і не гарантує, що рапорт точно погодять. Судді лише перевіряють, чи дотрималося командування законної процедури та строків. У позові треба вказати дані суду, відповідача та чітку вимогу.

До пакета документів додаються всі копії рапортів, чеки, скриншоти, а також квитанція про сплату судового збору або папери, що звільняють від нього.

Новини.LIVE писали про те, що у випадках, коли людину призвали до війська з порушенням закону, цей факт можна офіційно спростувати та домогтися скасування мобілізації. Для запуску процесу новобранцю доведеться написати одразу два рапорти.

Загалом військовослужбовці мають повне право боротися з будь-якими протиправними діями командирів, хай то стосується урізання виплат чи сумнівних висновків медкомісії. Щоб відстояти законність, військовослужбовець може рухатися за двома сценаріями.