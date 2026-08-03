Бронювання від мобілізації: як оформити бронь на єдиного працівника

Чоловік працює на підприємстві, підпис документів. Фото: колаж Новини.LIVE, Pexels

Якщо у штаті критично важливої для економіки компанії перебуває лише один військовозобов'язаний, на нього не поширюється дія 50% квоти на бронювання від мобілізації. У такому разі підприємство має законне право оформити відстрочку для цього єдиного працівника.

Таку відповідь надали юристи на порталі Юристи.ua, передає Новини.LIVE.

Як забронювати єдиного працівника від мобілізації

Статус критично важливого підприємства дозволяє роботодавцям бронювати співробітників, навіть коли в компанії працює лише один військовозобов'язаний. Юристи пояснюють, що загальні обмеження щодо квот у такій специфічній ситуації не діють, а стан здоров'я самого фахівця жодним чином не впливає на процес отримання броні.

Щоб отримати можливість захистити персонал від призову, українські компанії та організації повинні спершу набути статусу критично важливих для вітчизняної економіки. За загальним правилом, такі установи не можуть оформити відстрочку для всього штату, адже законодавство передбачає жорсткий ліміт: забронювати дозволяється лише половину від загальної кількості військовозобов'язаних.

Проте існують винятки, за яких правило 50-відсоткової квоти повністю скасовується. Деталі такої процедури роз'яснив юрист Владислав Дерій, відповідаючи на запит представника одного з економічно важливих підприємств. Фахівця запитали про ситуацію, коли у штаті компанії числиться лише один працівник, який підлягає військовому обліку.

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За словами правозахисника, у цьому рідкісному випадку квотування втрачає силу і людину гарантовано забронюють.

Відповідь юриста. Фото: скриншот

"Відповідно до пункту 13 постанови КМУ №76 у випадку, коли на критично важливому підприємстві, в критично важливій установі працює один військовозобов’язаний працівник, який відповідно до закону підлягає бронюванню, встановлені обмеження щодо кількості військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, не застосовуються", — пояснив експерт.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що статус заброньованого автоматично анулюється після звільнення співробітника. Юрист пояснив, як довго триває цей процес.

Також нині серйозною перешкодою для отримання нового бронювання за місцем роботи може стати повідомлення про перебування в розшуку, статус якого військовозобов'язані найчастіше отримують через неврегульовані проблеми з військово-обліковими документами та несвоєчасне оновлення своїх даних.