Бронювання від мобілізації у серпні: головні умови та причини відмов
У серпні поточного року правила надання відстрочки від мобілізації залишаються незмінними. Право на бронювання отримують працівники тих компаній, які мають статус критично важливих для економіки чи оборони. Саме роботодавці, а не самі працівники, займаються всіма документами та подають списки.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на постанову Кабміну № 692.
Хто може отримати відстрочку та чому відмовляють у бронюванні
До 10 серпня підприємства повинні підтвердити свій статус критично важливих. Якщо компанія цього не зробить, вона з 1 вересня втратить право надавати відстрочку своїм співробітникам. Головною вимогою для приватних фірм залишається зарплата працівників — вона має бути не меншою за 25 тисяч 941 гривню, а на прифронтових територіях — становити від 21 тисячі 618 гривень.
Автоматичного бронювання за професією в Україні немає. Найчастіше відстрочку отримують фахівці оборонної сфери, енергетики, медики, комунальники, залізничники та IT-фахівці. Більшість компаній можуть забронювати лише до 50% своїх військовозобов'язаних співробітників.
Роботодавець подає документи в електронній системі. Процес зазвичай займає кілька днів. Перевірити бронювання можна через додаток "Резерв+" або електронний військовий квиток.
Щоправда, у бронюванні можуть відмовити. Найчастіше це відбувається, якщо компанія втратила критичний статус, перевищила ліміт у 50% або подала документи з помилками. Також відстрочку не дадуть працівникам із застарілими військовими даними або тим, хто перебуває в розшуку через порушення правил обліку.
Раніше Новини.LIVE з посиланням на статтю 23 Закону України №3543 повідомляв, що в серпні можуть мобілізувати деяких студентів. Ті, хто навчається на денній або дуальній формі та вперше здобуває освіту, мають право на відстрочку. Інші студенти, зокрема заочники, підлягають призову.
Також Новини.LIVE з посиланням на ДБР писав, що працівник ТЦК та СП допомагав військовозобов'язаному отримати статус непридатного до служби. За сім тисяч доларів він пообіцяв надати "клієнту" фіктивний висновок ВЛК. Порушника судитимуть.
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