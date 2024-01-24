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Чи може хвороба Х бути причиною відстрочки — у ВООЗ зробили заяву для українців

24 січня 2024 19:57
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка
ВООЗ про хворобу Х - чи вплине вона на військових та мобілізацію
Представник ВООЗ та міністр охорони здоров'я про хворобу Х. Фото: Новини.LIVE
kartasheva.jpg - Антоніна Карташева
Антоніна Карташева
Журналістка

Світ почав говорити про нову пандемію, називаючи її хворобою Х. Україна також долучається до обговорень і підготовки, дослухаючись до рекомендацій ВООЗ. Своєю чергою міжнародні організації розуміють, що першочергово Україна вирішує питання війни, і невідомо, як нова пандемія погіршить ситуацію. 

Чи стане хвороба такою, яка може впливати на мобілізаційний процес і надавати хворим відстрочк — Новини.LIVE ексклюзивно відповів представник ВООЗ в Україні Ярно Хабіхт. 

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—  Говорять, що хвороба Х може стати страшнішою за Covid-19.  Чи може вона потрапити до списку складних і небезпечних, які дозволять людині отримати відстрочку від служби?

— Коли ми говоримо про Covid-19 — він вже не є глобальною пандемією, і ми знаємо, що робити. Ті, хто мають серйозний перебіг хвороби, мають звернутися до лікарні, отримати кисневу підтримку. Але це випадки тих, хто має хронічні хвороби — діабет, хвороби серця тощо. 

Ковід став хворобою, що має бути у переліку медичних протоколів та систем. Також є довготривалий ковід, який потребує максимальної уваги та лікування. Але в цілому ковід — це та хвороба, що є підконтрольною. 

Для нових хвороб буде нова ситуація, і ми не знаємо, якою вона буде, але — зараз я не бачу, щоб цей список був розширений.

Раніше ми писали, що Міністр охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ексклюзивному коментарі Новини.LIVE висловив свою думку щодо відсутності страху в українців про загрозу нової пандемії. За його словами, таке питання є актуальним не лише для нашої країни. Проте він запевнив, що наразі немає загрози для українців щодо поширення нової хвороби. 

Своєю чергою Євген Комаровський вважає, що Україна зараз абсолютно не готова до нового спалаху коронавірусу. Насамперед проблема в тому, що недостатньо грошей на підготовку.

 

МОЗ
війна
пандемія
ВООЗ
хвороба
мобілізація

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