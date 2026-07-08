Чоловік через хворобу проігнорував повістку: суд призначив йому покарання

Працівник ТЦК виписує повістку, суддівський молоток. Фото: Суспільне Чернігів, magnific.com. Колаж: Новини.LIVE

Марія Чекарьова редактор стрічки новин

На Вінниччині чоловік отримав повістку, але не прийшов до призовного пункту. На відправку до військової частини він не зміг прибути через хворобу. За ухилення від мобілізації порушника засудили до іспитового строку.

Про це йдеться у вироку, який Бершадський районний суд Вінницької області ухвалив 11 червня, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у травні 2023 року фігурант пройшов ВЛК — його визнали придатним до військової служби. 8 лютого 2024 року чоловіку вручили повітску. Згідно з цими документом, він мав наступного дня, 9 лютого, прибути до призовного пункту, щоб звідти відправитися до військової частини, але проігнорував цю вимогу.

Рішення суду

Обвинувачений свою провину визнав. Чоловік пояснив, що не хотів ухилятися від мобілізації, але не зміг прибути за повісткою, тому що хворів. Після неявки він добровільно з'явився до призовного пункту. Крім того, цього громадянина раніше вже направляли до військових частин, але через проблеми зі здоров'ям не мобілізували.

Порушник раніше не поставав перед судом, має позитивну характеристику за місцем проживання, не перебуває на обліку в нарколога і психіатра — суд врахував ці факти як обставини, що пом'якшують покарання.

Чоловіку призначили три роки позбавлення волі, але замінили реальний термін ув'язнення трьома роками іспитового.

Упродовж 30 днів від дня проголошення вирок можна оскаржити. У такому разі справу розгляне Вінницький апеляційний суд.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Полтавщині зварник ухилився від мобізації. Чоловік має бронювання і з дитинства глухий на одне вухо. Його засудили до іспитового строку.

Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що на Львівщині військовий двічі скоював СЗЧ. Обидва рази чоловік залишав службу, бо хотів бути поруч із хворими дружиною і дитиною. Найближчі п'ять років він проведе у в'язниці.