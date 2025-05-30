Житель Черкащини відмовився від мобілізації — яке покарання обрав для нього суд

Працівник ТЦК перевіряє документи чоловіка. Фото ілюстративне: скриншот відео

У Черкаській області військовозобов'язаний після отримання повістки не схотів мобілізуватися. Його притягнули до кримінальної відповідальності.

Про це йдеться у вироку, який Чигиринський районний суд Черкаської області ухвалив 23 травня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, у вересні минулого року фігурант пройшов ВЛК. Чоловіка визнали придатним до військової служби. Попри це, мобілізуватися він категорично відмовився.

Рішення суду

Під час судового засідання військовозобов'язаний свою провину не визнав. Чоловік розповів, що їхав до Черкас, але його зупинили військовослужбовці ТЦК та СП. За словами затриманого, перебуваючи у ТЦК, він викликав поліції, але правоохоронців до нього не пустили. Також фігурант додав, що не погоджується з висновком ВЛК, адже ще у 2002 році був комісований.

Суд встановив, що чоловік має хронічну ломбалгію. Цей діагноз ВЛК під час винесення висновку врахувала. Фігуранта визнали винним в ухиленні від мобілізації та засудили до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові винесли вирок колаборанту. Чоловік передавав ворогу дані про місця дислокації захисників України.

Також ми повідомляли, що в Полтавській області мобілізували громадянина РФ. Чоловіка, який має російське громадянство, направили до навчального центру — він здобув звання солдата.