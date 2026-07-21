Чотири вбивства людей в ТЦК: Лубінець назвав найгірші регіони за дотриманням прав людини
В Україні зафіксували чотири випадки, коли людину вбили в приміщенні ТЦК. Є ва регіони, в яких найгірша ситуація з дотриманням прав людини під час мобілізації, серед них Київщина.
Про це в ефірі Новини.LIVE заявив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.
Смерть в ТЦК
"За нашою інформацією є вже чотири випадки, коли людина померла, людину просто вбили в приміщеннях ТЦК та СП. Це Київський та Дніпропетровський регіони", – сказав Лубінець.
Він додав, що найбільш критична ситуація на Закарпатті, адже там щоміся змінюють керівника обласного ТЦК та СП — призначають його на 30 днів виконувачем обовʼязків, потім роблять е повторно. Лубінеь називає е юридичною прогалиною, якщо керівника не призначають повноцінно.
Також проблемними вважають Одеський та Львівський регіони. Однак, Лубінеь наголошує і на хороших прикладах роботи ТЦК.
"Є два позитивні регіони, про які не можу не сказати. Це Кіровоградська область і Хмельницька область. Кіровоградський регіон і місто Кропивницький, з урахуванням критеріїв кількості людей які проживають і кількість мобілізованих — він на першому місті. Якщо у нас є найкращі практики в статистиці, чому керівникам обласного рівня не показувати, як проводити мобілізацію без порушення прав громадян і скоєння подібних кримінальних правопорушень", — додав Лубінець.
Нагадаємо, в ефірі Новини.LIVE Дмитро Лубінець заявив про катування, побої та знущання над людьми з боку ТЦК. В деяких випадках е призвело до вбивства, яке хотіли приховати від родини.
Раніше ми повідомляли, що на Львівщині чоловік помер на другу добу після мобілізації, хоча рідним сповістили про його смерть набагато пізніше.
Читайте Новини.live!