Догляд за бабусею, якщо є діти-пенсіонери: умови звільнення

Догляд за літніми родичами та лікарі МСЕК. Фото: Magnific

Світлана Красноштан Редактор

Мобілізований громадянин має законні підстави залишити службу за сімейними обставинами, аби доглядати за бабусею, проте сам лише поважний вік родички не є достатнім аргументом. Для оформлення такого звільнення родині доведеться пройти низку медичних комісій та документально довести непрацездатність усіх членів сім'ї першого ступеня споріднення.

Таке пояснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Чи можна звільнитися зі служби по догляду за бабусею, якщо у неї є діти

Українське законодавство в особливий період передбачає механізми, які дозволяють військовозобов'язаним уникнути призову або ж демобілізуватися через необхідність піклуватися про близьких. Практика показує, що оформити такий догляд можна не лише за власними батьками, але й за родичами другого ступеня споріднення, зокрема за бабусями.

Ситуація стає складнішою, якщо у бабусі є власні діти, наприклад, троє спадкоємців пенсійного віку, проте навіть за таких обставин у мобілізованого онука залишається шанс на легальне звільнення з лав армії.

Подальший порядок дій у подібних випадках чітко регламентується частиною 12 статті 26 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Відповідно до цього нормативного акта, під час дії воєнного стану військовослужбовці можуть бути звільнені через необхідність здійснювати постійний догляд за членом сім’ї другого ступеня споріднення.

У такому випадку вимогою до самої бабусі, за якою потрібен догляд, є наявність у неї офіційно встановленої інвалідності I або ж II групи. Крім того, її стан здоров'я має бути підтверджений відповідним папером від медико-соціальної експертної комісії (МСЕК), лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) або рішенням експертної команди з оцінювання повсякденного функціонування особи, де буде прямо вказана потреба жінки у постійному догляді.

Найбільше запитань зазвичай викликає вимога закону щодо відсутності інших членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення. Оскільки за розповідями чоловіка, який звернувся до юриста, у 90-річної жінки є троє живих дітей, які за замовчуванням зобов'язані про неї дбати, простого факту їхнього перебування на пенсії для військкомату буде недостатньо.

Аби онук отримав право на звільнення, всі ці діти-пенсіонери повинні отримати власні висновки від МСЕК чи ЛКК про те, що вони самі потребують постійного догляду. Лише за умови, коли всі прямі родичі офіційно визнані такими, що не здатні надавати фізичну допомогу, обов'язок опікунства законно переходить до мобілізованого онука, дозволяючи йому повернутися до цивільного життя.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, завдяки останнім законодавчим змінам громадянам більше не потрібно особисто відвідувати ТЦК задля оновлення протермінованих військово-облікових документів на паперових носіях. Оскільки держава повністю відмовилася від їхньої видачі, для підтвердження свого статусу достатньо скористатися мобільним застосунком "Резерв+".

Водночас слід зважати, що навіть офіційне бронювання від підприємства не є абсолютною страховкою від потрапляння до розшукових баз ТЦК, якщо військовозобов'язаний свідомо проігнорував проходження медичної комісії. Проте позбутися статусу розшукуваного можна без фізичного візиту до військкомату. Юристи пояснили план дій.