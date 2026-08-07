Федоров пропонував поетапну модель мобілізації без мільйонів людей у розшуку

Михайло Федоров. Фото: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Ексміністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час праці на цій посаді його команда розробила концепцію реформи мобілізації. Вона передбачала поетапний призов та зміну підходів до комплектування війська, і відсутність мільйонів людей у розшуку.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це колишній міністр сказав в підкасті волонтеру Сергію Стерненку.

Як Федоров планував змінити мобілізацію в Україні

За словами Федорова, першим етапом стали зміни, пов'язані з контрактами, термінами служби, грошовим забезпеченням, переведеннями та поверненням військових, які самовільно залишили частину (СЗЧ).

Після цього мав бути наступний етап, який повинен був стосуватися безпосередньо процесу мобілізації.

"У нас була інша логіка — запустити певні етапи, коли не два мільйони людей перебувають у розшуку, а визначена кількість людей знає, що саме зараз вони підлягають мобілізації, і для них створені всі умови — від навчання до вибору підрозділу", — сказав ексміністр.

Федоров наголосив, що на його думку, такий підхід дозволив би зменшити кількість людей у розшуку, покращити підготовку військових, а також дав б можливість іншим громадянам продовжувати працювати й підтримувати економіку країни.

Як повідомляли Новини.LIVE, нещодавно заступник керівника ОП Павло Паліса заявив, що питання про зниження мобілізаційного віку в Україні не розглядається. Окрім того, змін правил виїзду за кордон для чоловіків віком 18-23 років теж не передбачається.

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