Генерал ЗСУ заявив про необхідність зниження мобілізаційного віку чоловіків

Генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос. Фото: 5 канал

В Україні існує гостра потреба зниження мобілізаційного віку призовників. Найкращі воїни віком від 18 до 25 років, тому що вони молоді й вмотивовані.

Про це в ефірі "Говорить великий Львів" повідомив генерал-майор запасу ЗСУ Сергій Кривонос.

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В Україні потрібно знизити призовний вік

За словами Кривоноса, найкращі воїни віком від 18 до 25 років. Він наголосив, що зараз в Україні потрібно провести зниження мобілізаційного віку.

"Президент мусить прийняти рішення про пониження вікового цензу, що стосується призову. Ми мусимо готувати все населення України для спроможності захищати власну домівку", — заявив Кривонос.

Також генерал акцентував на тому, що молоді воїни більш витривалі. За його словами потрібно реально дивитися на ситуацію на фронті, якщо ми, мовляв, хочемо вижити як держава, то зниження призовного віку важливо ввести в правила мобілізації.

"Середній вік військових зараз — від 38 до 50 років. Але здатність переносити фізичні навантаження в 40-річного значно менші, ніж у 25-річного. Найкращі воїни ті, які молоді і вмотивовані. Підняти питання мотивації і що стосується фізичної навченості, то це значно простіше, якщо цим зайнятися професійно", — підкреслив генерал.

Нагадаємо, в Україні тривають воєнний стан та загальна мобілізація. До останньої очікуються значні зміни. Серед основних нововведень — введення базової військової підготовки та її впливу на граничний мобілізаційний вік. Юрист Володимир Романчук пояснив, чи можуть в майбутньому мобілізовувати хлопців 18-20 років.

Додамо, командир розвідгрупи Головного управління розвідки Міноборони України з позивним "Саба" відповів, чи потрібна загальна мобілізація. Він також розповів, чи можуть чоловіки бути корисними в тилу.