Як повернутися із СЗЧ в Україні: алгоритм дій

Український військовослужбовець. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

Любомир Кучер редактор, юрист

Військовослужбовці, які самовільно залишили частину до 12 червня, можуть добровільно повернутися на службу до 20 вересня. Такі бійці мають право самостійно обрати нову бригаду та бажану посаду. Коли військовослужбовці прибудуть до підрозділу, їм повністю відновлять грошове забезпечення та виплати.

Про це 27 липня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Які переваги дає добровільне повернення

Військовослужбовці можуть самостійно вирішувати, де саме служити. Обирати підрозділ можна в межах своєї структури: ЗСУ, Нацгвардії чи Державної спеціальної служби транспорту (ДССТ).

Крім того, бійці мають право вказати бажаний напрям діяльності, щоб працювати якнайефективніше. Наприклад, можна обрати спеціальність механіка, артилериста чи пілота безпілотника.

Розгляд рапорту триватиме впродовж до семи днів.

Як правильно подати рапорт і куди звертатися

Для повернення потрібно виконати кілька простих кроків та дотримуватися чіткого алгоритму дій:

Подати рапорт. Це можна зробити через застосунок "Армія+" (для ЗСУ, НГУ та ДССТ), звернувшись до військової частини (для ЗСУ і ДССТ), або через перший чи другий центр рекрутингу (тільки для ЗСУ).

Це можна зробити через застосунок "Армія+" (для ЗСУ, НГУ та ДССТ), звернувшись до військової частини (для ЗСУ і ДССТ), або через перший чи другий центр рекрутингу (тільки для ЗСУ). Дочекатися розгляду. Подавати одночасно кілька рапортів у різні місця заборонено.

Подавати одночасно кілька рапортів у різні місця заборонено. Після схвалення заявки на повернення прибути до частини та продовжити службу.

Дізнатися номер військової частини для подання рапорту або отримати консультацію можна за номером безкоштовної гарячої лінії 1519.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр повідомляв, що оператор БпЛА після відпустки понад два місяці не повертався на службу. Згодом чоловік вирішив добровільно повернутися до війська. Суд звільнив його від кримінальної відповідальності.

Також Новини.LIVE з посиланням на Сили оборони півдня писав, що до 20 вересня військові можуть за спрощеною процедурою повернутися із СЗЧ. Йдеться про тих, хто втік із військової частини не пізніше ніж 12 червня. Подати рапорт можна в застосунку "Резерв+" або в центрах рекрутингу.