Які документи має пред'явити ТЦК перш ніж перевіряти громадян

Працівники ТЦК, документи військового обліку. Фото: АО "Захист", УП

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його на вимогу уповноважених осіб. Водночас представники ТЦК теж мають зобов'язання, перш ніж почати перевіряти документи у громадянина.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

Які зобов'язання мають представники ТЦК

Перед початком перевірки військово-облікових документів працівник ТЦК та СП має підтвердити, що у нього є відповідні повноваження щодо перевірки громадян.

Відповідно до пункту 54 постанови №560, уповноважена особа ТЦК та СП зобов'язана:

повідомити своє прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також назвати посаду;

пред'явити документ, який посвідчує особу. Зокрема паспорт громадянина України, службове посвідчення, посвідчення офіцера або ж військовий квиток;

і показати службове посвідчення, що підтверджує право вручати повістки.

Як пояснює видання, саме наявність такого службового посвідчення засвідчує, що особа має право на вручення повісток.

Водночас цей документ чинний лише в межах території діяльності органу ТЦК та СП, який його видав, і є дійсним тільки за умови пред'явлення документа, що підтверджує особу.

Як повідомляли Новини.LIVE, під час мобілізації група оповіщення ТЦК має право не тільки вручати повістки, але й затримувати порушників. Ба більше, вони можуть затримувати навіть військових у СЗЧ.

Також ми писали, що у разі сплати штрафу за порушення військового обліку, він зникне не одразу. Це має зробити оператор ТЦК.