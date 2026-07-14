Які документи має пред'явити ТЦК перш ніж перевіряти громадян
В Україні продовжується воєнний стан та мобілізація, а це означає, що військовозобов'язані чоловіки у віці від 18 до 60 років повинні мати при собі військово-обліковий документ і показувати його на вимогу уповноважених осіб. Водночас представники ТЦК теж мають зобов'язання, перш ніж почати перевіряти документи у громадянина.
Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".
Які зобов'язання мають представники ТЦК
Перед початком перевірки військово-облікових документів працівник ТЦК та СП має підтвердити, що у нього є відповідні повноваження щодо перевірки громадян.
Відповідно до пункту 54 постанови №560, уповноважена особа ТЦК та СП зобов'язана:
- повідомити своє прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), а також назвати посаду;
- пред'явити документ, який посвідчує особу. Зокрема паспорт громадянина України, службове посвідчення, посвідчення офіцера або ж військовий квиток;
- і показати службове посвідчення, що підтверджує право вручати повістки.
Як пояснює видання, саме наявність такого службового посвідчення засвідчує, що особа має право на вручення повісток.
Водночас цей документ чинний лише в межах території діяльності органу ТЦК та СП, який його видав, і є дійсним тільки за умови пред'явлення документа, що підтверджує особу.
Як повідомляли Новини.LIVE, під час мобілізації група оповіщення ТЦК має право не тільки вручати повістки, але й затримувати порушників. Ба більше, вони можуть затримувати навіть військових у СЗЧ.
Також ми писали, що у разі сплати штрафу за порушення військового обліку, він зникне не одразу. Це має зробити оператор ТЦК.
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