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Якою має бути мобілізація в Україні — що думають депутати

24 січня 2024 17:10
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець
Мобілізація в Україні: коли до ВР подадуть новий законопроект
Депутат ВР Єгор Чернєв. Фото: Ігор Кузнєцов, Новини.LIVE
63403b648c6bf-halyna-8.jpg - Галина Остаповець

Новий законопроєкт по мобілізації має бути збалансований та справедливий. Він повинен містити більше мотиваційних стимулів, рекрутингових підходів, менше примусу і не порушувати Конституцію та права людини. 

Швидше за все на розгляд Верховної Ради він буде поданий у найближчі тижні.

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Про це в інтерв`ю Новини.LIVE сказав член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв.

Законопроєкт про мобілізацію: останні новини

Зазначимо, що інтерв'ю із депутатом Чернєвим було записане у понеділок, 22 січня. А вже у середу 24 січня на сайті Цензор.нет з'явилася інформація, буцімто новий законопроект вже поданий у ВР і буде винесений на голосування на найближчому засіданні.

Вже за годину після опублікованої новини голова Комітету з питань національної безпеки, оборони Олександр Завітневич спростував її.

"Станом на зараз жодних подібних законопроектів від уряду до Верховної Ради не надходило. Як тільки такий документ з’явиться, суспільство дізнається про це з офіційних джерел, а сам законопроект буде доступний для ознайомлення на сайті парламенту", — сказав він.

Коли новий законопроєкт подадуть до ВР

За словами Чернєва, загалом право подавати законопроекти має Кабмін, а не профільні міністерства, як у цьому випадку Міноборони. При цьому перед подачею будь-якого урядового законопроєкту до ВР, "за" мають проголосувати всі міністерства. 

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ЗСУ. Фото: Генштаб

"Коли ми розглядали перший варіант, не всі міністерства були в курсі саме по своїй частині відповідальності. Подивимося, що напрацює Міноборони разом з Генштабом та іншими міністерствами цього разу. Профільна заступниця міністра, яка наразі відповідає за підготовку цього законопроекту, сказала, що підготовка займе пару тижнів. Думаю, побачимо його в лютому. Але ми готові розглядати його хоч завтра", — сказав Чернєв.

Також на переконання депутата, мобілізаційний законопроект точно потрібен, бо РФ нарощує свій контингент і планує нові хвилі мобілізації.

"Сподіваюсь, той законопроект, який прийде зараз, буде допрацьований. Адже ми пропрацювали перший законопроект і надали свої пропозиції, що має бути змінено. Тому сподіваюся, новий дійсно буде змінений і збалансований. Він має бути збалансований та справедливий і не порушувати права людей", — підсумував Чернєв.

Повну версію інтерв'ю із Єгором Чернєвим читайте 24 січня.

Нагадаємо, в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація.

Військовозобов'язаних чоловіків, які придатні за станом здоров'я та не мають відстрочки, призивають до армії. Наразі мобілізація та воєнний стан продовжені до 14 лютого 2024 року. 

Верховна Рада
війна
закон
мобілізація
війна в Україні

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