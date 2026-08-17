Є помітка ВОС 999 у Резерв+: чи можна бронювати таких працівників

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Світлана Красноштан Редактор

Роботодавцям не потрібно відправляти співробітників до територіальних центрів комплектування, якщо в їхніх документах раптово з'явилася спеціальність 999. Цей код не вимагає подання спеціальних звітів до Пенсійного фонду чи військкоматів. Окрім того, військовозобов'язані з такою позначкою підлягають бронюванню на загальних підставах.

Про це заявила експерт з трудового права та кадрового обліку Тетяна Шолкова, передає Новини.LIVE.

Як кадровикам бронювати працівників з позначкою ВОС 999 в Резерв+

Військовозобов'язані та кадровики часто лякаються оновлень у застосунку "Резерв+", де разом із військово-обліковою спеціальністю 999 з'являється статус "Потребує проходження базової загальновійськової підготовки. Солдат резерву". Занепокоєння викликає той факт, що чинне законодавство забороняє бронювати резервістів. Проте Тетяна Шолкова наголосила, що наявність такого напису зовсім не означає належність людини до оперативного резерву.

Справжні резервісти мають у своїх електронних документах чітку позначку "Входить до складу оперативного резерву", а сам застосунок тепер окремо виділяє цю категорію.

Відповідно, запис про ВОС 999 жодним чином не блокує процес бронювання чи отримання відстрочки, а таких співробітників можна включати до квот підприємства як звичайних військовозобов'язаних.

Компанії мають право приймати на роботу громадян із таким кодом без будь-яких обмежень. Відправляти нового найнятого працівника до ТЦК для уточнення чи виправлення військової спеціальності не потрібно. Навіть якщо раніше людина мала іншу спеціальність, а зараз система видає 999, кадровикам радять орієнтуватися на актуальні дані паспорта та військово-облікового документа.

Ведення внутрішньої документації підприємства за таких умов має кілька особливостей. У списках військового обліку відповідальна особа просто вписує цифру 999 у восьму графу. Цей код присвоюється виключно рядовому, сержантському та старшинському складу. У призовників та офіцерів такої спеціальності бути не може фізично.

Що робити у разі появи коду 999097

Якщо електронний документ видає довший номер, наприклад 999097, у звітності фіксують лише перші три цифри. При цьому фразу "солдат резерву" взагалі не треба вносити до Списків, оскільки у третій графі зазначається виключно військове звання, яке вказане у військово-обліковому документі.

Сама по собі зміна військово-облікової спеціальності на 999 не створює для бізнесу додаткового паперового навантаження. Роботодавцям не доведеться формувати додаток 4 для ТЦК чи надсилати оперативні відомості до Пенсійного фонду. Достатньо лише оновити інформацію у восьмій графі внутрішніх списків. Також у відомості оперативного обліку (додаток 12) ці зміни ніяк не фіксуються, тому цей документ залишається без коригувань.

Як повідомляли Новини.LIVE, чинна електронна система обліку унеможливлює ситуацію, коли військовозобов'язаний користується одразу двома підставами для уникнення мобілізації. Саме тому активна студентська відстрочка автоматично блокує спроби підприємства забронювати такого фахівця. Юристи пояснили, як діяти, якщо потрібно влаштуватися на роботу з бронюванням бувши студентом.

З іншого боку, вітчизняний бізнес може цілком легально вносити до загальних списків на бронювання тих співробітників, які працюють віддалено і фізично перебувають за кордоном. За оцінками експертів, факт проживання в іншій країні та відсутність свіжого висновку ВЛК не стануть на заваді.