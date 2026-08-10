Є відстрочка, але роботодавець відправляє на ВЛК: це незаконно

Обстеження лікарем та особова справа найманого працівника. Фото: УНІАН, Pexels, колаж Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

Працівники підприємств, які мають оформлену відстрочку від мобілізації, за законом уже захищені від примусових направлень на ВЛК, оскільки чинні норми урядових постанов прямо забороняють подібні медогляди до завершення терміну відстрочки. Тож у випадку, коли роботодавець вимагає піти на медогляд ВЛК, варто звернути увагу на незаконність таких дій.

Про це заявив юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

Законні підстави для відмови від проходження медогляду в ТЦК з ініціативи роботодавця

До юристів звернулися за роз'ясненнями через ситуацію на роботі, де відділ кадрів наполягає на проходженні медичного огляду та попереджає про наявність відповідного розпорядження.

Юрист Владислав Дерій підтвердив повну незаконність подібних вимог з боку роботодавця. Експерт наголосив, що закон не передбачає обов'язку для військовозобов'язаних самостійно проходити медогляд щороку, а осіб із не закінченим терміном відстрочки взагалі не мають права кудись направляти.

Порядок проведення призову чітко врегульований на рівні уряду, а профільні правила зафіксовані в офіційних постановах. Згідно з пунктом 63 постанови Кабінету Міністрів України № 560, військовозобов'язані, у яких строк дії відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не завершився, на медичний огляд не направляються.

Але винятками з цього правилами є лише кілька конкретних випадків: якщо громадяни добровільно вирішують пройти огляд, приймаються на військову службу за контрактом або раніше мали статус обмежено придатних і не проходили повторну перевірку для визначення придатності до служби, за винятком осіб з інвалідністю, визнаних у встановленому порядку.

Також Новини.LIVE писали про те, що багато військовозобов'язаних припускаються однакової помилки, приходячи на військово-лікарську комісію без повного пакета медичних документів. Навіть якщо людина має підтверджений серйозний діагноз, це саме по собі не є підставою для визнання непридатною до служби. Для ухвалення рішення ВЛК необхідні актуальні медичні висновки, результати обстежень і документи, які підтверджують наявність стійких функціональних порушень організму.

Якщо свідоцтво про хворобу ще перебуває на етапі затвердження, а строк дії попереднього висновку ВЛК вже закінчився, це не означає, що військовозобов'язаний повинен самостійно проходити медичний огляд повторно. Юристи пояснюють, що після первинного рішення комісії особу не виключають із військового обліку автоматично, однак повторне проходження ВЛК можливе лише за відповідним направленням або офіційною вимогою.