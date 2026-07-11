Юрист пояснила, як діяти військовим у разі порушення її прав

Військовослужбовець. Фото ілюстративне: freepik.com

Любомир Кучер редактор, юрист

Адвокатка Жанна Грушко заявила, що військовим у разі порушення їх прав на фронті, насамперед треба сповістити про цю проблему своїх рідних. Вони у свою чергу зможуть звернутися до Офісу військового омбудсмана, правоохоронних органів та інших державних інституцій.

Про це кандидатка юридичних наук сказала в ефірі "Вечір.LIVE".

Що треба робити військовим, якщо їх права на фронті порушують

"Найперше, це дати знати своїм членом родини... коли про це знають рідні, то вони можуть звертатися будь-куди, писати до Офісу військового омбудсмана, звертатися в правоохоронні органи... Просто не мовчіть в таких випадках. Якщо вони трапляються, то ви маєте про це говорити, аби зберегти своє життя", — наголосила адвокатка.

Також Грушко зазначила, що в Україні працює проєкт "Адвокат Плюс", який надає безоплатну правову допомогу військовослужбовцям. За її словами, юристи щодня отримують десятки звернень із різних питань.

"Навіть якщо це поодинокий випадок, він не повинен бути закритий, применшений чи прихований будь-яким чином", — сказала вона.

Окрім того, юристка закликала у разі порушень прав звертатися на гарячу лінію Міноборони, до Генштабу, Офісу військового омбудсмана, правоохоронців та адвокатів.

Як повідомляли Новини.LIVE, у 425-му окремому штурмовому полку "Скеля" розгорівся скандал після оприлюднення журналістського розслідування про ймовірні системні порушення прав військовослужбовців у навчальних центрах підрозділу. Після цього правоохоронці розпочали перевірку викладених фактів.

Також ми писали, що вчора ДБР повідомило про перші результати розслідування. Зокрема, правоохоронці затримали військового та оголосили йому підозру у побитті двох колег.