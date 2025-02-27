Зняття з розшуку — хто знімає з розшуку ТЦК

Хто може зняти військовозобов'язаного з розшуку
Зняти військовозобов’язаного громадянина з розшуку може лише територіальний центр комплектування. Для цього громадянин повинен звернутися в ТЦК, протягом трьох днів центр комплектування має зняти цю особу з розшуку, подавши відповідну заяву до поліції.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Яка організація скасовує розшук порушників військового обліку
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, хто і як може зняти його з розшуку після вирішення усіх питань із військовим обліком.
"Розшук знімає територіальний центр шляхом подання заяви до поліції", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.
Як довго знімають з розшуку
Юрист наголосив, що, таким чином, громадянину треба звернутися до ТЦК для вирішення питання зі зняття з розшуку.
"Зазвичай це відбувається у строк до трьох днів", — зазначив Айвазян.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у застосунку "Резерв+".
Додамо, ми повідомляли про те, коли розшук від ТЦК є законним.
Читайте Новини.LIVE!