Зняття з розшуку — хто знімає з розшуку ТЦК

Перевірка військовозобов’язаного на предмет перебування у розшуку. Фото: znaj.ua

Зняти військовозобов’язаного громадянина з розшуку може лише територіальний центр комплектування. Для цього громадянин повинен звернутися в ТЦК, протягом трьох днів центр комплектування має зняти цю особу з розшуку, подавши відповідну заяву до поліції.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, хто і як може зняти його з розшуку після вирішення усіх питань із військовим обліком.

"Розшук знімає територіальний центр шляхом подання заяви до поліції", — підкреслив у відповіді адвокат Юрій Айвазян.

Як довго знімають з розшуку

Юрист наголосив, що, таким чином, громадянину треба звернутися до ТЦК для вирішення питання зі зняття з розшуку.

"Зазвичай це відбувається у строк до трьох днів", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, що означає статус "Знято" у застосунку "Резерв+".

Додамо, ми повідомляли про те, коли розшук від ТЦК є законним.