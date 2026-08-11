Кредит на житло після СЗЧ: чи дадуть військовому іпотеку під 3%

Військовослужбовець ЗСУ та купівля житла. Фото: ОК "Захід", Pexels, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Офіційно закрита кримінальна справа за самовільне залишення частини не ставить хрест на пільговій іпотеці "єОселя". Проте військовослужбовці ризикують отримати відмову в банку зовсім з іншої причини, наприклад, через бюрократичну тяганину з поновленням на службі, яка залишає їх без стабільної зарплати.

Про це повідомив юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Як вплине СЗЧ на кредитування по програмі "єОселя"

Мобілізовані бійці, які вже отримали статус учасника бойових дій, часто сумніваються, чи погодять їм державну іпотеку "єОселя", якщо в минулому вони мали проблеми через самовільне залишення частини.

Правознавці заспокоюють: сам факт закритого кримінального провадження не є причиною для відмови. Умови держпрограми взагалі не містять жодних обмежень для тих громадян, щодо яких велося, але було закрите розслідування.

Банки також не змінюють через це відсоткову ставку і не блокують участь у програмі. Для перевірки кандидатів фінансові установи використовують Єдиний державний реєстр ветеранів війни та військові реєстри, а от база правоохоронців ЄРДР у переліку обов'язкових джерел для "єОселі" не вказана.

Які є реальні підстави для відмови військовому на іпотеку

Справжня проблема ховається не в самому факті СЗЧ, а в його фінансових наслідках. Кредит можуть не дати, якщо після закриття справи служба формально залишилася призупиненою, а командування так і не видало наказ про її поновлення.

У цей період бійцю не нараховують грошове забезпечення, що створює велику "дірку" в його доходах. Оскільки кожен банк ретельно перевіряє платоспроможність, кредитну дисципліну та боргове навантаження клієнта, саме відсутність стабільної зарплати стає причиною відмови або зменшення суми позики.

Окремо юрист нагадав, що відсотки за іпотекою напряму залежать від того, чи перебуває людина на службі в момент оформлення документів. Згідно з підпунктом 1 пункту 3 урядової постанови № 856 від 2 серпня 2022 року, діючим мобілізованим держава компенсує ставку до рівня 3% річних протягом перших десяти років, а починаючи з 11-го року вона зростає до 6%.

Якщо людина офіційно служить і отримує зарплату, закрита справа на ці умови не вплине. Ситуація кардинально змінюється, якщо на момент звернення до банку боєць уже звільнився з армії. Тоді він подається на програму просто як ветеран зі статусом УБД. Відповідно до підпункту 5 пункту 3 тієї ж постанови № 856, для цієї категорії діє інша математика: перші 10 років доведеться платити базові 7% річних, а далі ставка підніметься до 10%.

Якщо кредит уже видали під 3%, банк щоквартально перевірятиме, чи не втратила людина статус мобілізованого. У разі звільнення пільгова компенсація припиняється, і позичальника переводять на вищу базову ставку. Уникнути цього можна лише в тому випадку, якщо громадянин повернеться до пільгової категорії протягом 30 календарних днів.

Щодо страхів про можливу втрату статусу УБД через минуле СЗЧ, то вони також є безпідставними. Статус учасника бойових дій неможливо втратити просто через факт закритого розслідування. Згідно з пунктом 26 Порядку, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 413 від 20 серпня 2014 року, для скасування УБД потрібен обвинувальний вирок суду, що набрав чинності, за умисні тяжкі або особливо тяжкі злочини. Оскільки справа закрита, вироку не існує. Іншими підставами для втрати статусу закон визначає лише підробку документів під час його оформлення або добровільну заяву самого військового.

Новини.LIVE інформували, що для військовослужбовців, які перебувають у статусі самовільного залишення військової частини (СЗЧ), офіційне працевлаштування може мати правові наслідки. Під час оформлення трудових відносин інформація про працівника вноситься до державних реєстрів, що дає можливість компетентним органам встановити місцеперебування особи.

Водночас для військових, які самовільно залишили місце служби до 12 червня, законодавством передбачено можливість добровільного повернення до лав Збройних сил України до 20 вересня. У такому разі вони можуть самостійно обрати військову частину, в якій бажають продовжити службу, а також претендувати на відповідну посаду.