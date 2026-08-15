Купив фейкову довідку для відстрочки: суд ухвалив рішення

Людина з інвалідністю. Фото: Freepik

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Івано-Франківській області судили жителя села Кривець, який купив фейкову довідку про інвалідність на ім'я дружини та отримав відстрочку. За скоєне суд признав певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, житель села Кривець, який працював оздоблювачем у будівельній компанії, вирішив оформити відстрочку від мобілізації за допомогою підроблених документів.

У березні 2025 року чоловік через Telegram придбав у "невстановленої досудовим розслідуванням" особи посвідчення інвалідності II групи та відповідну довідку, оформлені на ім'я своєї дружини. Фальшиві документи продавець надіслав йому поштовим відправленням через "Нову пошту".

Мова йде про посвідчення особи з інвалідністю II групи та довідку до акту огляду медико-соціальної експертної комісії. При цьому документи не відповідали встановленим зразкам. Дружині про придбання та використання цих документів чоловік нічого не сказав.

У липні 2025 року обвинувачений звернувся із заявою про отримання відстрочки від призову на військову службу. До заяви він додав копії підроблених документів дружини. На підставі наданих відомостей посадові особи надали йому відстрочку від мобілізації з 18 липня 2025 року.

Таким чином, як зазначено у матеріалах справи, чоловік "увів в оману посадових осіб", скориставшись фальшивими документами для отримання відстрочки.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав свою провину, розкаявся у скоєному та попросив суд не призначати йому суворе покарання.

Рішення суду

Суд визнав дії чоловіка такими, що підпадають під ч. 3 та ч. 4 ст. 358 ККУ. Призначаючи покарання, суд врахував низку обставин, зокрема те, що обвинувачений "за місцем проживання характеризується позитивно, одружений, дружина при надії, на обліку у психіатра та нарколога не перебуває, раніше не судимий". Крім того, чоловік перерахував 30 тисяч гривень на підтримку ЗСУ.

У підсумку суд призначив йому два роки обмеження волі. Водночас від реального відбування покарання чоловіка звільнили, встановивши іспитовий строк тривалістю один рік. Протягом цього періоду на нього поклали кілька обов'язків:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

інформувати орган пробації про зміну адреси проживання, місця роботи чи навчання;

не залишати територію України без попереднього погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.