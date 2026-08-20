Лазерна корекція рубців: хто з військових має право на послугу

Військовий медик надає допомогу. Фото: 3 ОШбр

Світлана Красноштан Редактор

Українські військові, ветерани та правоохоронці можуть безплатно позбутися рубців після бойових травм та опіків. Урядова програма допомоги лазерної та ін'єкційної корекції діятиме до кінця 2026 року, а наразі терапію вже проходять 68 пацієнтів. Ініціатором медичного проєкту виступило Мінветеранів.

Про це повідомили в пресслужбі Харківського ОТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Як військовому безкоштовно позбутися шрамів за медичною програмою

Затверджена Кабінетом Міністрів постанова № 1610 від 26 листопада 2025 року дала старт річній медичній ініціативі з лікування наслідків бойових поранень.

Право на безкоштовну лазерну терапію та ін'єкційні процедури мають одразу кілька категорій захисників. До переліку входять учасники бойових дій, особи, які отримали інвалідність внаслідок війни, а також чинні військовослужбовці.

Важливо, що дія програми поширюється й на іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті України. Крім того, звернутися за допомогою можуть представники Державної кримінально-виконавчої служби, підрозділів цивільного захисту, співробітники управління спеціальних операцій НАБУ та поліцейські, чиї завдання пов'язані з перебуванням у районах бойових дій.

Яких вимог має дотриматися військовий для лікування шрамів безкоштовно

Головною вимогою для старту курсу є повне завершення попереднього лікування. Пацієнт може приєднатися до програми лише тоді, коли всі етапи комбустіологічної допомоги та хірургічних втручань залишилися позаду. Рубці повинні бути вже повністю сформованими. Також лікарі мають підтвердити відсутність будь-яких протипоказань до застосування методів лазерної корекції шрамів.

Скільки триває курс лікування рубців у військових

Усе починається з первинної консультації, на якій фахівець розробляє індивідуальний план терапії. Відтак стартують безпосередні процедури ін'єкційного та лазерного впливу на пошкоджену шкіру. Програма покриває обов'язковий огляд перед кожним сеансом, постійний медичний супровід, а за необхідності — ще й телемедичні консультації.

Додатково пацієнтів навчають правильному самостійному догляду за рубцями. Завершується курс клінічною оцінкою досягнутих результатів та підсумковою консультацією, де надаються подальші рекомендації.

Які документи треба подати для безоплатного лікування рубців

Щоб стати учасником ініціативи, необхідно отримати офіційне направлення. Його може видати сімейний лікар, профільний медичний спеціаліст або безпосередньо військова частина, якщо йдеться про чинних армійців. Зібраний пакет документів має містити паспорт, індивідуальний податковий номер (за наявності), а також посвідчення УБД, особи з інвалідністю або ж довідку, яка підтверджує безпосередню участь у бойових діях.

Оформити заявку можна двома шляхами: заповнити електронну форму на офіційному сайті Мінветеранів або прийти безпосередньо до обраного медичного закладу-надавача послуг із заявою та згодою на обробку персональних даних.

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Військові, які завершили службу за мотиваційним контрактом, гарантовано отримують щонайменше пів року відстрочки від наступної мобілізації. Залежно від бойового досвіду та загальної вислуги цей термін може бути суттєво збільшений.