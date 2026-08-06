Лікарі не оглянули на ВЛК як належить: як оскаржити таку мобілізацію

Огляд чоловіка на медкомісії. Фото: УНІАН, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Якщо мобілізований громадянин насправді не проходив лікарів на ВЛК і не підписував документи, але опинився в частині з підробленими висновками лікарів, змінити його поточний статус військовослужбовця вже не вдасться, однак можна домагатися звільнення за станом здоров'я.

Таку пораду надали юристи на запити громадян, передає Новини.LIVE.

Як оскаржити рішення ВЛК у 2026 році

До юристів звернулася громадянка, яка розповіла особистий досвід свавілля лікарів на військовій лікарській комісії.

Питання законності дій територіальних центрів комплектування постало після інциденту з 52-річним чоловіком, якого представники ТЦК силоміць витягли з машини прямо на вулиці. Після двогодинного перебування на вулиці громадянина того ж дня доставили до військової частини, оформивши йому висновок ВЛК, хоча жодного медичного огляду він не проходив і ні з ким із лікарів не спілкувався, попри наявність у документах навіть готової кардіограми та наявність серйозних хронічних захворювань.

Жодних паперів чоловік не підписував, а прибувши до військової частини, особисто заявив про непроходження комісії, проте ці слова повністю проігнорували. Додатково зазначається, що термінову службу він завершив ще у 1993 році та є резервістом першого розряду, хоча за віком у 35 років мав би автоматично зніматися з обліку, проте у військовому квитку відповідної відмітки немає. У зв'язку з цим дружина звернулася по правову допомогу задля з'ясування правомірних кроків для оскарження ситуації.

На звернення відповіла юрист Олена Дудченко, яка роз'яснила подальший алгоритм дій. Вона зазначила, що оскаржити висновок можна за допомогою медичних паперів, які доводять наявність недуг, що дають право на звільнення від служби.

У такому випадку обґрунтовану заяву юристка радить спрямовувати до регіональної ВЛК або до адміністративного суду, але акцентує, що краще надати перевагу першому варіанту. Водночас фахівець звернула увагу, що через зміну статусу скасувати саму процедуру мобілізації вже неможливо, оскільки громадянин офіційно став військовослужбовцем, тож законним шляхом виходу із ситуації залишається виключно звільнення за станом здоров'я або за іншими передбаченими законом підставами.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, військовозобов'язаного можуть призвати на службу після ВЛК, причому інколи це відбувається навіть тоді, коли людина після медогляду потрапляє на стаціонарне лікування до лікарні. Юристи дали пораду, як уточнити назву та номер військової частини, до якої приєднали новобранця, якщо з ним зник зв'язок.

Офіційна процедура проходження ВЛК є обов'язковою лише для визначеного законом кола осіб, оскільки саме вона встановлює рівень придатності до виконання військових обов'язків. Попри те, що це питання нерідко породжує чимало суперечок і плутанини, усі категорії громадян, які підлягають такому огляду, чітко зафіксовані в нормативно-правових актах.

За підсумками роботи комісії особу можуть офіційно визнати тимчасово непридатною до служби в армії. У такому разі передбачено обов'язковий повторний огляд через певний проміжок часу, який проводиться в тій самій медичній установі, але виключно у те місце, де здійснювалася попередня перевірка.