Лубінець заявив про порушення під час мобілізації в регіонах України

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Фото: Лубінець/Facebook

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що під час моніторингових візитів у Закарпатській та Миколаївській областях виявили порушення прав громадян у процесі мобілізації. За результатами перевірок правоохоронці відкрили кримінальні провадження. Окремим працівникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки вже повідомили про підозру.

Про це Дмитро Лубінець сказав у відповідь на питання журналістки Новини.LIVE Галини Остаповець у середу, 1 липня.

Лубінець про порушення правил мобілізації в Україні

За словами омбудсмана, під час моніторингового візиту на Закарпатті представники його Офісу виявили 28 людей, чиє право на свободу пересування було обмежене без жодних законних підстав. У них вилучили мобільні телефони та особисті речі, а один із чоловіків перебував там уже 50 днів.

"Ми побачили 28 людей, які без жодної юридичної підстави були обмежені у праві на пересування. У них забрали всі мобільні телефони, особисті речі. Одна людина там знаходилася 50 днів. При цьому у більшості ми встановили, навіть, на перший погляд, проблеми зі здоров'ям. Ми чітко усвідомили, що цих людей тримають точно не для того, щоб їх мобілізувати. Їх неможливо за станом здоров'я мобілізувати", — сказав Лубінець.

Омбудсман зазначив, що після виявлення цих фактів було ухвалено рішення терміново викликати правоохоронні органи та ініціювати відкриття кримінальних проваджень. За його словами, станом на сьогодні трьом працівникам Закарпатського обласного ТЦК та СП вже повідомили про підозру, і наразі вони перебувають у СІЗО.

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Окремо Лубінець розповів про випадок, який назвав одним із найганебніших. Під час перевірки представники Офісу омбудсмана виявили демобілізованого військовослужбовця, який брав участь у боях за Бахмут і мав посвідчення ветерана. Попри це, за словами омбудсмана, працівники ТЦК та СП фізично затримали чоловіка та не відпускали його.

"По Закарпаттю найбільш ганебно, що ми виявили хлопця, який був демобілізований, воював, пройшов Бахмут і мав на руках посвідчення ветерана. Навіть це не зупинило працівників ТЦК та СП від того, щоб його фізично затримати й потім нікуди не відпускати", — наголосив він.

За словами Лубінця, схожі випадки були зафіксовані й у Миколаївській області. Він повідомив, що до Офісу омбудсмана надійшла інформація про громадянина України, якого затримали та жорстоко побили. Після цього представники Офісу провели моніторинговий візит, за результатами якого також відкрили кілька кримінальних проваджень, а одному з працівників Миколаївського обласного ТЦК та СП вже повідомили про підозру.

Під час перевірки, за словами омбудсмана, представники його Офісу виявили чоловіка, який перебував у приміщенні Миколаївського обласного ТЦК та СП уже 18 діб. Після вивчення документів з'ясувалося, що він уже є чинним військовослужбовцем і мав перебувати у своїй військовій частині.

"Коли ми почали переглядати документи, виявилося, що людина вже є чинним військовослужбовцем. На наше запитання, як він може досі перебувати в цьому приміщенні, а не відбув до розпорядження своєї військової частини, ми отримали відповідь, що чекали, поки у нього зростуться ребра, які були зламані під час проведення мобілізації, і лише після цього планували відправити його до військової частини. І це при тому, що на руках уже були документи ВЛК, згідно з якими він був повністю здоровий та придатний до проходження військової служби", — розповів Лубінець.

Новини.LIVE інформували, що нещодавно Лубінець заявив, що чинна система мобілізації в Україні фактично працює як "палична система", де ключовим показником є кількість, а не стан здоров’я призовників. За його словами, це призводить до випадків мобілізації людей із тяжкими захворюваннями, які не можуть виконувати військові завдання.

Новини.LIVE також писали, що Дмитро Лубінець повідомляв, що у Кривому Розі мобілізованого батька-одинака, який сам виховує п’ятирічну доньку, вже звільнили зі служби та він перебуває вдома з дитиною. За його словами, ТЦК двічі відмовляв чоловіку в оформленні відстрочки, попри наявність судового рішення про проживання дитини з батьком. Лубінець зазначив, що після перевірки документів було встановлено порушення прав військовозобов’язаного.