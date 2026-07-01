Лубінець розкритикував мобілізацію: заявив про призов важкохворих людей

Дмитро Лубінець. Фото: t.me/dmytro_lubinetzs

Карина Приходько Редактор

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що чинна система мобілізації в Україні фактично перетворилася на "паличну систему". За його словами, зараз головним показником є кількість мобілізованих, а не їхній стан здоров'я чи придатність до військової служби.

Про це Дмитро Лубінець сказав, відповідаючи на питання кореспондентки Новини.LIVE Галини Остаповець.

Мобілізація тяжкохворих чоловіків

Лубінець заявив, що чинна модель мобілізації є провальною з точки зору державної політики, адже призводить до випадків призову людей із серйозними захворюваннями, які не можуть ефективно виконувати військові завдання.

Він навів кілька випадків, які, за його словами, були зафіксовані протягом останніх днів. Зокрема, йдеться про мобілізованого 3 червня чоловіка з цукровим діабетом другого типу, гіпертонічною хворобою, ожирінням та іншими діагнозами. Уже через кілька днів після направлення на полігон він потрапив до лікарні з гіпертонічним кризом. При цьому, як зазначив Лубінець, у документах людина була визнана здоровою.

Інший приклад — мобілізований із важкими інфекційними захворюваннями, зокрема ВІЛ, сифілісом та гепатитами B і C. За словами омбудсмана, ця особа перебувала на полігоні та навіть виконувала наряд по кухні. Водночас у медичних документах також було зафіксовано висновок ВЛК про повну придатність.

"Це не поодинокі випадки, коли ми бачимо на службі людей, яких не можна мобілізовувати. Однак ніхто не хоче відійти від ефективності цієї "паличної системи" та подумати про іншу мотивацію для громадян України, які би хотіли долучатися до Сил оборони", — сказав омбудсман.

Критика система мобілізації

Він також наголосив, що Міноборони не забезпечило належного запуску реформи системи мобілізації, попри численні звернення та рекомендації.

За словами Дмитра Лубінця, він ще 13 травня офіційно звертався до міністерства з вимогою створити робочу групу для напрацювання змін у системі мобілізації. Однак станом на сьогодні така робоча група так і не була сформована.

"Якщо ми будемо показувати реформу мобілізації виключно на слайдах, які не мають жодного співвідношення з реальними речами, то будь-яка реформа так і залишиться з гарної назвою і не призведе до жодних позитивних змін в нашому суспільстві", — підсумував Дмитро Лубінець.

Як писали Новини.LIVE, раніше Олександр Сирський назвав умову для демобілізації. За його словами, необхідно прорахувати всі можливі ризики.

Також ми повідомляли, хто з чоловіків не підлягатиме призову в липні. Висновок ВЛК про тимчасову непридатність не звільняє від мобілізації на постійній основі.