Лубінець: ситуація з виплатами родинам військових покращилася

Дмитро Лубінець, військовослужбовці. Фото: Дмитро Лубінець/Facebook, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Ситуація з виплатами родинам загиблих військових, полонених і зниклих безвісти у 2026 році суттєво покращилася. Водночас окремі проблемні випадки, пов'язані із сімейними спорами, досі залишаються.

Про це Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів в інтерв'ю журналістці Новини.LIVE Маргариті Стецюк.

Ситуація з виплатами родинам військових покращилася

За словами Дмитра Лубінця, упродовж 2023–2024 років до Офісу омбудсмена надходила велика кількість звернень від родин загиблих захисників, військовополонених та зниклих безвісти. Найчастіше вони стосувалися затягування виплати одноразової грошової допомоги та інших належних компенсацій.

Омбудсмен зазначив, що станом на 2026 рік ситуація суттєво змінилася на краще, а кількість таких звернень значно зменшилася.

Частина проблем пов'язана із сімейними конфліктами

Водночас Дмитро Лубінець наголосив, що окремі складні випадки залишаються.

За його словами, трапляються ситуації, коли військовослужбовці повертаються з російського полону й з'ясовують, що коштів, які виплачувалися під час їхньої відсутності, вже немає.

Омбудсмен зазначив, що законодавством неможливо передбачити всі життєві обставини, однак загальні механізми виплат наразі працюють значно ефективніше, ніж раніше. У разі виникнення індивідуальних спорів Офіс омбудсмена готовий допомагати з їхнім вирішенням.

Новини.LIVE писали, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що питання ротації військовослужбовців на фронті залишається актуальним. Як приклад він навів бійця з позивним "Вітер", який, за його словами, провів на передовій 471 день без належної ротації.

Новини.LIVE інформували, що уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що за матеріалами перевірки можливих порушень у військовій частині "Скеля" вже відкрито кримінальне провадження. За його словами, одному з фігурантів оголосили про підозру, водночас сама перевірка ще триває, а правоохоронці продовжують встановлювати всі обставини справи.