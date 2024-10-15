В Україні викрили схеми ухилення від служби в трьох регіонах

Слідчі дії. Фото: Офіс генпрокурора

Нацполіція спільно з СБУ викрили масштабні корупційні схеми, які діяли в кількох регіонах країни, допомагаючи військовозобов'язаним людям уникнути мобілізації за грошову винагороду. Зловмисники організували фальшиві зарахування на навчання до вищих навчальних закладів та виготовили підроблені медичні довідки, які дозволяли отримати відстрочку від служби у Збройних силах України.

Про це повідомили пресслужби Національної поліції України, Служби безпеки України та Офісу генерального прокурора у вівторок, 15 жовтня.

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Київ

У Києві співробітники Департаменту карного розшуку Національної поліції, спільно з представниками Служби безпеки України, затримали віце-керівника столичного коледжу та двох викладачів. Вони вважаються незаконно оформленими "аспірантами" з числа чоловіків призовного віку, що дозволяло їм отримувати відстрочку від мобілізації та можливість виїзду за кордон.

За даними слідства, навчання в приватному науково-дослідному інституті чи академії обійшлося фігурантам на суму від 5000 до 10 000 доларів з особи. В результаті дій затриманих військовозобов'язаних мали змогу уникнути служби в армії.

Слідчі вже повідомили підозрюваним про перешкоду законній діяльності Збройних Сил України. Водночас організатору схеми вибрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою без можливості внесення застави, тоді як двом викладачам призначено нічний домашній арешт.

Затриманий підозрюваний. Фото: Офіс генпрокурора

Речові докази. Фото: Офіс генпрокурора

Слідчі дії. Фото: СБУ

Слідчі дії. Фото: СБУ

Затриманий підозрюваний. Фото: СБУ

Речові докази. Фото: СБУ

Речові докази. Фото: СБУ

Речові докази. Фото: СБУ

Закарпаття

В Закарпатті оперативні управління стратегічних розслідувань спільно зі слідчими СБУ та прокурорами виявили злочинну групу, яка допомогла сотням чоловіків призовного віку обійти мобілізацію. Зловмисники, серед яких ректор і експроректор приватного університету, за 1500 євро забезпечили формальний вступ до навчальних закладів, як в Україні, так і за кордоном, надаючи їм статус студентів.

Працівник вищого навчального закладу також був залучений до питання про отримання відстрочок від мобілізації для новоспечених "студентів". Вартість таких послуг варіювалася від 500 до 1000 доларів.

Згідно з попередніми даними, зловмисники сприяли ухиленню від призову приблизно 300 осіб. Слідчі повідомили затриманим про підозру в перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Трьом особам було обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави, яка становить понад 3 мільйони гривень.

Слідчі дії. Фото: Офіс генпрокурора

Затримання підозрюваних. Фото: Офіс генпрокурора

Затримання підозрюваних. Фото: Офіс генпрокурора

Конфісковані кошти. Фото: Офіс генпрокурора

Вилучені гроші. Фото: Офіс генпрокурора

Черкащина

Оперативники управління стратегічних розслідувань разом із слідчими Черкаського районного управління поліції виявили ще одну схему уникнення мобілізації. У результаті розслідування було затримано двох працівників медичного закладу, які займалися оформленням фіктивних довідок з неправдивими діагнозами для військовозобов’язаних чоловіків. На основі цих документів військово-лікарська комісія визнавала затриманих обмежено придатними до служби в армії. Зловмисники оцінили свої "послуги" в 2000 доларів, причому один із фігурантів виявився членом військово-лікарської комісії.

Зараз затриманим оголошено підозру за зловживання впливом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. За скоєне учасникам схеми загрожує до восьми років позбавлення волі.

Конфісковані кошти. Фото: Офіс генпрокурора

Конфісковані кошти. Фото: СБУ

Вилучені гроші. Фото: Нацполіція

Нагадаємо, в Україні вперше заплатили грошову винагороду викривачу корупції. Ним є чинний військовослужбовець, якому ще у 2021 році запропонували хабар у розмірі 24 мільйони гривень.

А доктор юридичних наук Леонід Ємець заявив, що членство України в НАТО безпосередньо залежить від перемоги над корупцією. Адже жодна структура не запрошуватиме до себе учасника, який розкрадатиме ресурси, що виділяються.