Мобілізація більше не добровільна — у ТЦК відповіли на критику Лубінця

Мобілізація більше не добровільна — у ТЦК відповіли на критику Лубінця

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 04:30
Істомін заявив, що мобілізацію у 2022 і 2026 роках порівнювати не варто
Роман Істомін. Фото: facebook.com/Roman.Istomin.1

Начальник групи Полтавського ОТЦК Роман Істомін заявив, що порівнювати мобілізаційні процеси в 2022 році і зараз — це некоректно. Реагуючи на критику він наголосив, що раніше приходили добровольці, а зараз таких вже немає.

Про це представник ТЦК сказав в ефірі "Радіо Свобода".

Чому змінились мобілізаційні процеси в Україні

Істомін коментуючи слова омбудсмена з прав людини Дмитра Лубінця щодо "системної кризи" в ТЦК, відповів, що у 2022 році українці самостійно приходили до ТЦК і скаржилися переважно через небажання брати їх у ЗСУ. Однак тепер скарги інші.

"Мобілізація в ці роки — це два абсолютно різних процеси, це потрібно розуміти. Фактично весь 2022 рік — це були добровольці, принаймні на першому етапі — однозначно. У другій половині року, якщо це були не добровольці, то люди приходили за повістками та призивалися за мобілізацією", — пояснив представник ОТЦК.

Він додав, що у 2025 та 2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, а висловлюючись загалом щодо мобілізації підкреслив, що вона не є добровільною.

"Порівнювати 2025 рік і 2022-й, як на мене, це дещо навіть дивно", — додав начальник групи комунікацій полтавського ОТЦК.

Окремо Істомін висловився щодо звинувачень у вилученні мобільних телефонів у мобілізованих. Він зазначив, що централізованої вказівки щодо цього не було, однак така практика з’явилася після випадків розголошення локацій місцеперебування.

"Почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляючи в соцмережах, де вони зараз перебувають, що, м’яко кажучи, створювало незручну ситуацію з безпекової точки зору. Особливо після того, як по ТЦК та СП почали завдаватися дронові удари — у нас це було в Полтаві, у Кременчуці. Після цього ТЦК було переміщено, і було б дещо неправильним давати можливість, навіть тим самим військовозобов’язаним, повідомляти, у тому числі й ворогу, де саме перебуває ТЦК", — пояснив представник територіального центру комплектування.

Також він закликав не формувати загальні висновки на підставі поодиноких скарг.

"Ви кажете про те, що адвокату зламали ногу, але це не означає, що в усіх ТЦК адвокатам ламають ногу. Це одиничний випадок на фоні сотень тисяч інших випадків", — пояснив Істомін.

Резюмуючи начальник групи комунікацій Полтавського ОТЦК підкреслив, що критика має супроводжуватися конкретними пропозиціями щодо вирішення проблем.

"Знаєте, я дуже часто чую критику — як не потрібно робити, але чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець?", — підсумував він, задавши запитання.

Що казав Лубінець

Нагадаємо, кілька днів тому Дмитро Лубінець зробив цілу низку заяв щодо ТЦК та їх діяльності. Він наголосив, що бодікамери досі не є обов'язковими та масово не використовуються працівниками ТЦК, хоча саме цей крок допоміг би зменшити кількість конфліктних ситуацій.

Також він розповів, що одним із найбільших порушень у ТЦК є швидке проходження ВЛК. Причому на війну відправляють навіть тих, кому за медичними показаннями заборонено одягати бронежилет.

армія мобілізація Дмитро Лубінець війна в Україні ТЦК та СП добровольці
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
