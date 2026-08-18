Суд відмовився скасовувати мобілізацію чоловіка через помилки ТЦК

Військовослужбовці. Фото: Третій армійський корпус

Суд відмовився скасовувати мобілізацію військовозобов'язаного, якого у серпні 2025 року визнали придатним до служби. Апеляційна інстанція підтвердила наявність процедурних порушень з боку ТЦК, проте визнала їх недостатніми для визнання призову незаконним, а отже й відмовила у звільненні чоловіка з військової частини.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на судове рішення, яке розглянули у "Судово-юридичній газеті".

Суд не став на захист громадянина, якого мобілізували з грубими порушеннями

Незважаючи на примусове доставляння до ТЦК та визнані судом процедурні помилки, суд визнав, що мобілізація мешканця Донеччини є законною. Апеляційна інстанція постановила, що порушення не скасовують його статусу військовослужбовця, а оскаржувати рішення медиків чоловік мав через вищу комісію ВЛК.

Йдеться про судову справу щодо інциденту, який трапився 7 серпня 2025 року, коли громадянин опинився у приміщенні ТЦК та СП. За його словами, до військкомату його доставили примусово, не надавши часу для самостійного прибуття за повісткою та не вручивши мобілізаційне розпорядження під особистий підпис.

Того ж дня він пройшов ВЛК, яка визнала його абсолютно здоровим і придатним до несення військової служби. Позивач наполягав, що лікарі проігнорували його попередні медичні висновки та не провели належного обстеження. Вже наступного дня, 8 серпня, очільник ТЦК підписав наказ про призов, і чоловіка одразу зарахували до особового складу військової частини.

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Неправдиві висновки ВЛК потрібно оскаржувати і мати підтвердження

Розглядаючи скаргу на медичний висновок, апеляційний суд звернув увагу на те, що позивач не звертався до ВЛК вищого рівня. Чоловік скаржився, що не ставив підпису про ознайомлення з рішенням комісії і не отримав паперової довідки.

На це судді відповіли, що паперовий документ видається виключно за запитом військовозобов'язаного, тому доказів такого звернення у матеріалах справи немає. Крім того, інстанція наголосила, що суди не мають компетенції самостійно встановлювати медичні діагнози або перевіряти правильність висновків лікарів щодо придатності особи до служби.

ТЦК має право мобілізувати незалежно від місця обліку

Відхилив суд й інший аргумент позивача щодо незаконності мобілізації не за місцем його офіційного військового обліку. У рішенні чітко вказано, що під час дії мобілізації громадян можуть призивати незалежно від того, де саме вони перебувають на обліку. Оскільки чоловік не мав оформленого права на відстрочку, а ВЛК офіційно визнала його придатним, він підлягав призову на загальних підставах.

Вимогу позивача про виключення зі списків військової частини суд також не підтримав. З моменту зарахування до особового складу 8 серпня він набув статусу військовослужбовця. Відтак його звільнення зі служби можливе лише за процедурами, які передбачені законодавством для проходження служби.

У суді наголосили, що у випадку, коли чоловік вважає, що стан його здоров'я погіршився, або висновок ВЛК не відповідає дійсності, він має право ініціювати нове проходження медичної комісії для подальшого звільнення. Проте, як свідчать матеріали справи, такого рапорту на додаткове обстеження від лікарів він своєму командиру не подавав.

У результаті апеляція лише частково змінила частину рішення першої інстанції. Суддя визнав наявність неістотних процедурних порушень, але залишив чинними і призов, і медичний висновок.

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