На Франківщині чоловік побив військових ТЦК: суд його покарав

Працівники ТЦК вручають повістку. Фото: "Суспільне Луцьк"

Ткач Едуард редактор стрічки новин

У Івано-Франківській області судили жителя села Рівня, який побив трьох військових ТЦК. За скоєне суд призначив певне покарання.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "Суспільне".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, подія сталася ввечері 20 березня 2025 року в селі Рівня Калуського району, де четверо працівників ТЦК та СП разом із поліцейськими здійснювали заходи з оповіщення військовозобов'язаних.

"Орієнтовно о 19:15 службовий автомобіль Ford Galaxy, в якому перебували двоє військових, зупинився на узбіччі виїзду із села, чекаючи на автівку поліції. За декілька хвилин житель Рівні, який їхав з пасажирами легковиком Kia Sorento в бік Рожнятова, зупинився перед ними. Чоловік підбіг до водійських дверей Ford Galaxy, відчинив їх і почав лаятися та викрикувати вимоги не приводити в селі заходи з оповіщення та мобілізації", — сказано у вироку.

Надалі, як встановив суд, обвинувачений спробував витягнути представників ТЦК та СП із салону службового автомобіля. Коли ж не зміг відчинити задні двері, почав бити руками по склу. У цей же час пасажири Kia Sorento оточили Ford Galaxy та також почали нецензурно висловлюватися.

"Обвинувачений, погрожуючи спаленням авто Ford Galaxy, ударив кулаками в голову військовослужбовця, який був за кермом. Опісля витягнув з транспорту на узбіччя другого військового й також побив його кулаками. Аби уникнути сутички, другий потерпілий втік з місця події", — додали у вироку.

Далі, згідно судовому документу, житель села не припинив напад і продовжив завдавати ударів першому військовому ТЦК та СП. Конфлікт намагалися припинити двоє місцевих мешканців. Скориставшись моментом, коли увагу нападника вдалося відвернути, військові сіли до службового Ford Galaxy та спробували залишити місце події, однак обвинувачений підбіг до автомобіля і розбив заднє скло.

У матеріалах кримінальної справи зазначено, що потерпілими визнано трьох військовослужбовців ТЦК та СП.

Рішення суду

Під час розгляду справи у суді обвинувачений повністю визнав свою провину. Також він уклав із прокурором угоду про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення суд узяв до уваги низку обставин, що пом'якшили покарання. Зокрема, було враховано, що чоловік виховує дитину з інвалідністю, у добровільному порядку компенсував завдану матеріальну шкоду в сумі 19 700 гривень, а також перерахував 150 тисяч гривень на підтримку Збройних сил України.

У підсумку Рожнятівський районний суд визнав жителя села Рівня винним у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань. Йому призначили покарання у вигляді одного року умовного терміну.

Крім того, за рішенням суду із засудженого стягнули на користь держави 45 168 гривень процесуальних витрат.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.