Нардеп Цимбалюк запропонував змінити підхід до мобілізації

Михайло Цимбалюк. Фото: Михайло Цимбалюк/Facebook

Штін Уляна Редактор стрічки новин

До процесу мобілізації в Україні мають активніше залучатися військові адміністрації та територіальні громади. Відповідальність за оповіщення громадян не повинна покладатися лише на військовослужбовців.

Про це заявив народний депутат від "Батьківщини" Михайло Цимбалюк в ефірі Вечір.LIVE.

Військові адміністрації мають відповідати за оповіщення

За словами Цимбалюка, він обговорював із командувачем Сухопутних військ Михайлом Драпатим питання відповідальності військових адміністрацій у процесі мобілізації.

Нардеп наголосив, що військові адміністрації повинні брати участь в оповіщенні населення. До цього процесу, на його думку, також мають бути залучені територіальні громади.

Цимбалюк зазначив, що держава не повинна перекладати всю відповідальність за мобілізаційні заходи винятково на військових.

Цимбалюк назвав умови для призову

Окремо депутат звернув увагу на фінансове забезпечення військовослужбовців. Він вважає, що процес призову має супроводжуватися належною підтримкою та забезпеченням для бійців.

Також Цимбалюк заявив про необхідність очищення ТЦК та ВЛК від корупційних практик. На його думку, відповідальність за хабарництво в цих структурах має бути посилена.

Новини.LIVE писали, що заступник командира 3-го армійського корпусу Максим Жорін вважає, що для уникнення випадків примусового затримання чоловіків на вулицях процес мобілізації в Україні варто повністю перевести в цифровий формат. На думку військового, для цього необхідно створити єдину електронну платформу військового обліку з вичерпною інформацією про кожного громадянина.

Також Новини.LIVE інформували, що ексміністр оборони України Михайло Федоров заявив, що під час його роботи на посаді команда розробила концепцію реформування мобілізації. Вона передбачала поетапний призов, нові підходи до комплектування війська та відсутність ситуації, коли мільйони громадян перебувають у розшуку.