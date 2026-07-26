Суд покарав нацгвардійця, який за хабар не повіз чоловіка до ТЦК

Суд оштрафував працівника ТЦК. Фото: sud.ua, Суспільне. Колаж: Новини.LIVE

У Львові пройшов суд над військовим Нацгвардії, який отримав хабар від перехожого, щоб не доставляти його до ТЦК. За скоєне суд ухвалив певне рішення щодо покарання.



Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на "ZAXID.net".

Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, увечері 28 вересня 2025 року старший солдат однієї з військових частин Національної гвардії України разом із поліцейськими ніс службу з патрулювання та забезпечення громадського порядку в парку "Знесіння". Зокрема, поблизу Шевченківського гаю.

Під час перевірки документів у трьох чоловіків правоохоронці встановили, що один із них був порушником правил правила військового обліку. Як наслідок, законні підстави для його доставлення до ТЦК та СП з метою уточнення військово-облікових даних.

Чоловік у свою чергу сказав, що навчається у "Львівському політехнікумі, і що має право на відстрочку від мобілізації. Водночас він пояснив, що ще не встиг оновити відповідну інформацію у ТЦК, тому не мав при собі документів, які б підтверджували це право.

Після цього, за версією слідства, нацгвардієць запропонував вирішити питання. Він дав зрозуміти, що за винагороду у розмірі 150 доларів чоловік зможе уникнути як поїздки до ТЦК та СП, а також притягнення до адміністративної відповідальності.

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Того ж дня кошти, перераховані у гривневому еквіваленті, були переказані на банківську картку родича нацгвардійця.

Що загрожує у суді

Солдату Національної гвардії України повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України — одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням та вчинене групою осіб.

Після розгляду справи суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у сумі 66,5 тисяч грн. Надалі цей запобіжний захід залишився чинним. Зокрема, 21 липня Галицький районний суд Львова продовжив строк його дії.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Івано-Франківській області судили мешканку Нижнього Березова, яка зливала у Viber інформації про місця перебування ТЦК. За скоєне суд заборонив їй покидати Україну.

Також ми писали, що у Тернополі суд розглянув справу щодо ситуації, коли ТЦК мобілізували чоловіка з шизофренією. Суддя визнав такі дії протиправними.