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Головна Мобілізація Не прийшов до ТЦК, бо злякався: суд виніс вирок ухилянту

Не прийшов до ТЦК, бо злякався: суд виніс вирок ухилянту

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 03:32
Жителя Полтавщини засудили за ухилення від мобілізації
Військовозобов'язаний із працівниками ТЦК та СП. Фото ілюстративне: Харківський обласний ТЦК та СП

Жителя Полтавської області судили за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації. Чоловік отримав бойову повістку, але проігнорував вимогу щодо явки до військкомату. Порушника притягнули до кримінальної відповідальності. Суд призначив йому покарання у вигляді кількох років позбавлення волі.

Про це 11 серпня повідомив Полтавський обласний ТЦК та СП, передає Новини.LIVE.

Деталі справи 

У лютому 2024 року військовозобов'язаний пройшов ВЛК — його визнали придатним до служби. У березні того ж року чоловіку вручили бойову повістку — 8 квітня він мав з'явитися до ТЦК та СП, але проігнорував цю вимогу та не повідомив про причини неявки.

Рішення суду 

Під час судового засідання, яке відбулося 3 серпня поточного року, обвинувачений повністю визнав свою провину. Чоловік пояснив, що не прибув за викликом, тому що злякався. Фігурант раніше не мав судимостей, є батьком двох неповнолітніх дітей, працює та активно сприяв слідству. Також Горішньоплавнівський міський суд Полтавської області врахував стан здоров'я підсудного та сімейні обставини. Попри це, військовозобов'язаний проведе три роки у в'язниці. Суддя дійшов висновку, що підстав для заміни реального терміну ув'язнення іспитовим немає.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на Суспільне повідомляв, що житель Івано-Франківщини придбав фейкову довідку про інвалідність своєї дружини. Завдяки цьому чоловік отримав відстрочку. Упродовж року він перебуватиме на іспитовому строку.

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Також Новини.LIVE з посиланням на судовий реєстр писав, що військовозобов'язаний із Полтавщини придбав фальшиві документи про інвалідність свого неповнолітнього сина, хоча той не мав захворювань. Завдяки таким махінаціям чоловік отримав відстрочку та виплати від держави. Порушника засудили до року іспитового строку.

суд військовий призов мобілізація військовозобов'язані судові рішення
Марія Чекарьова - редактор стрічки новин
Автор:
Марія Чекарьова

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