Незаконна мобілізація не дає права піти з армії: рішення суду

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Ірина Рибакова/Прес-служба 93-ї окремої механізованої бригади Холодного Яру Збройних Сил України

Світлана Красноштан Редактор

Навіть якщо територіальний центр комплектування порушив закон під час вашої мобілізації, це не дає автоматичного права повернутися додому. Верховний Суд постановив: щойно людину зарахували до військової частини, вона підпорядковується уже армійським законам, де помилка ТЦК не буде підставою для звільнення зі служби.

Про це Новини.LIVE повідомляє з посиланням на постанову суду, опубліковану на Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Незаконна мобілізація не є підставою для звільнення із ЗСУ

Військовий звернувся до суду з вимогою відпустити його додому, оскільки територіальний центр комплектування мобілізував його з серйозними порушеннями. Окружний та апеляційний суди підтвердили, що призов дійсно відбувся поза законом.

Однак судді відмовилися зобов'язувати військову частину звільнити позивача. Вони пояснили це тим, що в українському законодавстві просто немає такої підстави для демобілізації.

Чоловік не погодився і пішов до Верховного Суду. Він переконував, що визнання мобілізації незаконною має автоматично повертати його до статусу цивільного. На його думку, якщо в законах є прогалина, саме суд має право ухвалити рішення про звільнення, щоб виправити помилку держави. Проте Касаційний адміністративний суд відхилив ці аргументи, остаточно закріпивши, що незаконний призов не є квитком додому.

Судді пояснили, що життя громадянина ділиться на два етапи, які регулюються абсолютно різними законами. Доки людина цивільна, діє закон про мобілізацію. Він зобов'язує приходити за повістками, але водночас дає право на відстрочку певним категоріям, наприклад, науковцям чи шкільним вчителям, які працюють хоча б на чверть ставки.

Але щойно призовника відправляють до військової частини, починає діяти закон про військову службу. Саме день відправки з ТЦК офіційно робить людину військовослужбовцем.

Верховний Суд наголосив, що право не йти до армії треба виборювати активно і вчасно. Людина має сама принести документи до військкомату і повідомити про свою роботу чи інші обставини. Зробити це необхідно строго до того, як її зарахують до списків особового складу військової частини. Судді послалися на попереднє рішення від 18 січня 2024 року, яке підтверджує: якщо ви не встигли оформити відстрочку в статусі цивільного, після прибуття до підрозділу це право просто зникає.

Коли людина вже одягнула форму, питання її звільнення регулюється виключно статтею 26 закону про військову службу. Під час воєнного стану там прописаний дуже короткий і чіткий перелік причин для демобілізації, наприклад, стан здоров'я чи сімейні обставини.

Такого пункту як "помилка ТЦК" або "незаконна мобілізація" там немає. Тому, навіть якщо військкомат відверто порушив права призовника, це не дозволить йому зняти форму після зарахування до частини.

Новини.LIVE також повідомляли, що у Центрі протидії дезінформації при РНБО спростували чутки щодо запровадження обов'язкової мобілізації жінок та наголосили, що жодних подібних законодавчих змін не планується. Перебування на військовому обліку для жінок з медичною чи фармацевтичною освітою залишається обов'язковим, однак призов на службу для них, як і для інших українок, здійснюється виключно за власним добровільним бажанням.

Водночас механізм прямого рекрутингу дозволяє вступити до обраної військової частини без звернення до ТЦК та СП. Отримання рекомендаційного листа від командира підрозділу, успішне проходження ВЛК та співбесіди дають змогу зарахувати добровольця напряму до штату або відправити на базову загальновійськову підготовку за скеруванням військової частини.