Нові правила мобілізації: що Міністерству оборони пропонують зробити з людьми

Мобілізація в Україні. Колаж: Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

В Україні варто кардинально змінити підхід до мобілізації, адже через корупійні скандали та бусифікаію люди не йдуть добровільно до війська. Краще змінити підхід і пояснювати людям всі їхні права та гарантії, які вони отримають від дрежави, якщо доєднаються до сил оборони.

В цьому в ефірі Новини.LIVE запевнив Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець.

Мобілізація в Україні

"Треба змінити аргументацію. Так, коли у нас в 2022 році і на початку 2023 року стояли черги до приміщень ТЦК та СП від бажаючих доєднатись до сил оборони. На жаль, пройшов цей час і на мій погляд він пройшов через дії працівників ТЦК. Тому що потім ми побачили з одного боку шалену кількість корупційних скандалів, з іншого — випадки бусифікації", — сказав Лубінець.

Він наголосив, що зараз треба кардинально змінити ситуацію з бусифікацією і мобілізацією населення.

"Останньому міністру оборони я казав, що треба кардинально змінити філософію і аргументацію — чому людина має приєднатися до сил оборони. Перше — це фінансове забезпечення. Треба збільшити фінансування сил оборони і тих хлопців і дівчат, які стоять на передовій. Друге — провести роз'яснювальну кампанію", — додав Лубінець.

Під останнім він має на увазі пояснення для військовозобов'язаних наступних речей:

що буде відбуватися з людиною, якщо вона буде поранена,

якщо отримає статус ветерана,

як держава буде забезпечувати їхні права,

якщо людина загине, що отримають дружина, діти, батьки тощо.

Нагадаємо, в Україні заіксували випадки смерті через неправомірні дії ТЦК. Ведуться розлідування щодо катувань людей в приміщеннях ТК та СП.

Як заявив Дмитро Лубінець, до 90% випадків мобілізації відбуваються з порушенням прав людини. Проблему, за його словами, можна вирішити лише зміною роботи ТЦК.