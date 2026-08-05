Один нюанс може перекреслити право на відстрочку на магістратурі

Навчання студентів на магістратурі. Фото: Pexels, соцмережі, колаж Новини.LIVE

Світлана Красноштан Редактор

Вступ до магістратури після здобуття ступеня бакалавра гарантує студентське право на відстрочку від військової служби незалежно від форми власності навчального закладу. Проте, для збереження цього статусу військовозобов'язаному необхідно дотримуватися вимоги щодо послідовності здобуття освіти.

Таке пояснення надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

У яких випадках навчання на магістратурі не дає можливості отримати відстрочку

Приватні та державні вищі навчальні заклади України діють за єдиними правилами щодо надання відстрочки від призову для своїх здобувачів освіти на увесь період їхнього навчання. Можливість отримати відстрочку від мобілізації зберігається і під час переходу зі ступеня бакалавра на магістерський рівень, однак процес оформлення має власні чіткі критерії.

Роз'яснюючи запит громадянина, який після закінчення бакалаврату вирішив продовжити здобуття освіти, адвокат Юрій Айвазян зазначив, що перехід між курсами чи вступ до магістратури після захисту дипломного проєкту оцінюються однаково.

Право на відстрочку поширюється на весь період здобуття ступеня "магістр", але лише за умови дотримання законодавчих вимог, порушення яких призводить до анулювання пільги.

"Ви матимете право на відстрочку, якщо навчаєтесь у ВНЗ на денній формі та здобуваєте послідовний рівень освіти. Тобто, вперше вступаєте до магістратури й до того не були відраховані за цим рівнем освіти у минулому", — підкреслив Юрій Айвазян, характеризуючи ключові підстави для законного збереження студентом свого статусу.

Як писали раніше Новини.LIVE, в умовах воєнного стану українське законодавство чітко регламентує критерії, за якими педагогічні працівники можуть розраховувати на відстрочку від призову. Але юрисити пояснили, чому право не є автоматичним і поширюється лише на тих освітян, які відповідають визначеним умовам. За відсутності законних підстав для відстрочки вчителі підлягають мобілізації на загальних правилах.

Паралельно з цим у Верховній Раді ініціюють посилення контролю за діями працівників територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Згідно із зареєстрованим законопроєктом № 15459, планується змінити регламент роботи представників ТЦК під час мобілізаційних заходів та обов'язкової та безперервної фото- і відеофіксації процесу перевірки військово-облікових документів.