Чи потрібен ідентифікаційний код для відстрочки від ТЦК в ЦНАПі

Відвідувач у ЦНАП та паспорт України. Фото: колаж Новини.LIVE

Подання заяви на відстрочку від мобілізації через ЦНАП без надання копій паспорта та ідентифікаційного коду може обернутися відмовою з боку військкомату. Закон не вимагає залишати ці документи, але деякі юрсити попереджають про високий ризик відхилення заявки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на юридичну практику В'ячеслава Кирди та Юрія Айвазяна.

Що буде при подачі документів на відстрочку без ідентифікаційного коду

Під час загальної мобілізації та дії воєнного стану українці з легальними підставами продовжують оформлювати звільнення від призову.

Один із громадян звернувся за консультацією, оскільки під час візиту до ЦНАПу він не надав паперові копії свого паспорта та реєстраційного номера облікової картки платника податків (РНОКПП).

Адвокат В'ячеслав Кирда попереджає про високу ймовірність отримання відмови від ТЦК. Він наголошує на тому, що без ідентифікаційного коду реєструвати звернення вкрай важко. За словами юриста, дослати папери пізніше не вийде, тому військовозобов'язаному доведеться просто чекати на результат.

Читайте також:

"РНОКПП — обов'язковий документ. Вам може бути відмова. Як мені відомо, без РНОКПП взагалі складно подати", — констатує Кирда.

Водночас юрист Юрій Айвазян звертає увагу на те, що ключові реквізити громадянина і так фіксуються в основному тексті документа.

"Заява повинна містити інформацію щодо Вашого паспорта та РНОКПП, проте нормами законодавства не визначено, що Ви повинні подавати відповідні документи до ТЦК", — розтлумачив Айвазян.

Як повідомляв раніше Новини.LIVE, юристи звертають увагу військовозобов'язаних на важливі нюанси взаємодії з ТЦК та СП щодо зміни облікових статусів. З одного боку, у разі втрати бронювання чи закінчення дії відстрочки у громадян фактично не залишається перехідного періоду на власні справи, адже представники військкомату мають законне право направити таку людину на проходження військово-лікарської комісії того ж самого дня.

З іншого боку, навіть отримання так званої "бойової повістки" на відправку ще не означає неминучої мобілізації. Правозахисники пояснюють, що якщо вже після її вручення військовозобов'язаному вдалося на законних підставах оформити відстрочку, призвати його на військову службу не зможуть.