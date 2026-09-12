Що перевіряє суд при оскарженні ВЛК: процедуру чи діагноз

Судове оскарження результатів ВЛК. Фото: колаж Новини.LIVE

Оскаржити висновок військово-лікарської комісії, якщо він не відображає реальний стан здоров'я, можна через суд або у досудовому порядку. Закон виділяє 30 днів на те, щоб подати скаргу та необхідні документи до вищої ВЛК для перегляду медичних показників та призначення повторного огляду. Та суд не буде досліджувати повністю обставини і зверне увагу тільки на ключові моменти.

Про це повідомили в пресслужбі Міноборони України, передає Новини.LIVE.

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Де оскаржити висновок ВЛК при незгоді з результатом

Оскарження рішення медичної комісії стартує з досудового етапу, на який закон виділяє 30 днів. Оскільки суд не розглядає самі діагнози, а фіксує лише порушення процедури, військовим необхідно подавати скаргу та медичні довідки до вищої ВЛК для отримання направлення на повторний огляд.

До цього документа обов'язково додається повний пакет паперів. Треба відправити усі наявні медичні довідки, копію попереднього висновку військово-лікарської комісії, а також копію військового квитка чи посвідчення офіцера.

Зібрані матеріали можна принести до вищої інстанції особисто. Інший надійний варіант — це надіслати їх на адресу відповідної ВЛК поштою. Важливо, що це має бути не звичайне відправлення, а цінний лист з описом вкладення та обов'язковим повідомленням про вручення.

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На що суд зверне увагу при розгляді позову про неправильний висновок ВЛК

При цьому вкрай важливо розуміти межі судового розгляду. Суддя не оцінює медичні документи і не встановлює реальні діагнози. Судді перевіряють виключно дотримання процедури проходження самої комісії. Саме тому шлях до встановлення об'єктивного стану здоров'я завжди розпочинається з обов'язкового досудового етапу.

За підсумками розгляду документів вища комісія аналізує оскаржувану постанову. Якщо надані аргументи є вагомими, громадянина направляють на повторний медичний огляд. Нове рішення, ухвалене за його результатами, стає фінальним і береться до уваги військкоматом.

У випадку, коли початкове рішення виносила комісія при міському або обласному ТЦК, скаргу розглядають штатні структури. Це може бути регіональна або Центральна військово-лікарська комісія.

Новини.LIVE повідомляли про те, що ТЦК та СП часто направляють людей на повторний медогляд лише тому, що десь загубилися документи. Юристи радять не вірити словам працівників ТЦК, а офіційно шукати свої документи через запити адвокатів, скарги на гарячі лінії або суд.

Також юрист пояснив, що якщо ж у вас є офіційна бронь чи відстрочка, проходити лікарів ви не зобов'язані, поки не спливе її термін. Вимоги працедавця чи ТЦК відправити вас на ВЛК у цей час є незаконними, і про це варто прямо заявляти керівництву.