Перелік документів для пораненого бійця: що вимагає держава

Військовослужбовець ЗСУ спілкується з лікарем. Фото: Армія.Інформ

Світлана Красноштан Редактор

Відсутність однієї фрази у довідці про поранення може на місяці заблокувати отримання фінансової допомоги. Саме тому важливо правильно виконати всі етапи: від заповнення первинної картки на фронті до отримання інвалідності та статусу УБД після пройденої військово-лікарської комісії.

Які документи має отримати військовослужбовець після поранення для отримання належних виплат та подальших пільг роз'яснили у Міністерстві оборони України, передає Новини.LIVE.

Статус УБД після шпиталю: які довідки видає командир

Оформлення документів після фронтового поранення — це не просто формальність, а гарантія отримання фінансової підтримки та ветеранського статусу.

Навіть дрібна неточність у медичних паперах здатна надовго заблокувати проходження військово-лікарської комісії (ВЛК) та експертного оцінювання функціонування (ЕКОПФО). У Міноборони через проєкт "Гід із соцзабезпечення" наголосили, що пораненим варто уважно вичитувати кожну довідку, щоб не втратити виплати.

Які документи треба мати військовому після поранення. Фото: Міноборони України

Аби мати змогу довести своє право на одноразову грошову допомогу (ОГД), додаткову винагороду під час стаціонару чи статус учасника бойових дій, військовослужбовець повинен зібрати такий пакет паперів:

свій військово-обліковий документ;

первинну медичну картку (ПМК), яку заповнюють ще на догоспітальному етапі;

виписки з медичних карт за всі періоди лікування у стаціонарах;

довідку про обставини травми (так званий Додаток 5 до наказу Міноборони № 402);

довідку про безпосередню участь у бойових діях (Додаток 6 до постанови Кабміну № 413);

витяг з облікової документації (Форма 12).

Особливу увагу слід приділяти шпитальним випискам, адже вони фіксують терміни лікування та діагнози хворого. У цих паперах критично важливо перевірити два аспекти:

Повнота встановленого діагнозу. Усі контузії чи переломи, які медики могли не помітити під час евакуації, мають бути обов'язково вписані після детального обстеження.

Точність дат в анамнезі. Наприклад, фраза "наслідки МВТ, отриманої 01.05.2024" повинна ідеально збігатися з інформацією з ПМК та довідкою від командира.

Ключовим документом для ВЛК є саме довідка про обставини травми, поранення, контузії або каліцтва. Лікарі комісії не мають права самостійно встановлювати причинний зв'язок, бо вони роблять це виключно спираючись на цей командирський документ, як того вимагає пункт 1.2 глави 1 розділу І Положення про ВЛЕ.

Щоб комісія не повернула папери на доопрацювання, довідка має містити:

правильні персональні дані бійця;

повний перелік ушкоджень та їх локалізацію;

опис обставин, що строго відповідає пункту 21.5 глави 21 розділу ІІ Положення про ВЛЕ;

обов'язкову вказівку на те, що поранення не є наслідком кримінального чи адміністративного правопорушення, дії наркотиків чи алкоголю, а також не є навмисним самокаліцтвом.

Якщо військовий постраждав від дій ворога, службове розслідування не потрібне, оскільки документ створюють на базі рапорту, бойового журналу та ПМК. Якщо ж противник не впливав на ситуацію, обов'язково проводиться розслідування згідно з Інструкцією МО № 332 від 27.10.2021. Тоді складаються акти про нещасний випадок, і лише потім видається довідка. Додатково частина має оформити довідку про участь в обороні України, а якщо командир цього не робить, боєць може ініціювати процес самостійно.

У документах знайшлася помилка — куди звертатися

Якщо у готових паперах знайдено помилку, юристи радять звертатися для виправлення до лікарні, військової частини або ТЦК ще до передачі справи на комісію. Допомагати з цим мають спеціальні служби супроводу.

Коли потрібні довідки з'являються вже після комісії, військовий може написати заяву до штатної ВЛК для повторного розгляду. А у разі повної незгоди з висновками медекспертів, закон дає ветерану 30 днів на їхнє оскарження у вищій ВЛК або в суді.

Як писали також Новини.LIVE, відсутність паперового підтвердження з вищих інстанцій нерідко стає приводом для ТЦК відправляти громадян на повторний медичний огляд. Юристи порадили, як змусити ТЦК розшукувати втрачені медичні справи.

Також законодавство прямо забороняє роботодавцям примусово направляти на ВЛК військовозобов'язаних працівників, які вже мають чинну відстрочку від мобілізації.

Похід на ВЛК без підготовленої медичної документації є критичною помилкою. Чому усні скарги на здоров'я або сподівання на уважність лікарів не дають результатів.