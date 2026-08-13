Чи оголошують призовників у розшук за порушення військового обліку

Перевірка документів на кордоні. Фото: ДПСУ, колаж Новини.LIVE

Теоретично вулична перевірка документів може закінчитися для призовника примусовою поїздкою до найближчого ТЦК, якщо він порушив правила обліку. Проте юристи заспокоюють, що реальний шанс бути затриманим у такій ситуації мінімальний.

Роз'яснення надав юрист Владислав Дерій, передає Новини.LIVE.

На яких правах призовників може зупинити група ТЦК

На українських вулицях та в різних громадських місцях продовжують працювати спільні групи оповіщення. До їхнього складу залучають як представників територіальних центрів комплектування, так і діючих співробітників Національної поліції України. Їхнє ключове завдання полягає у масовій перевірці документів, врученні повісток та виявленні осіб, які порушують правила військового обліку.

Після чергового звернення громадянина з питанням про те, чи розповсюджується право на затримання на чоловіків, що перебувають виключно у статусі призовника, ситуацію роз'яснили фахівці у сфері права.

Виявилося, що теоретична можливість примусового доставлення призовників дійсно існує і повністю підкріплена нормативними актами. Юрист Владислав Дерій підтвердив наявність таких повноважень у спільних патрулів.

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"Якщо Ви натрапите на ТЦК, та при перевірці військово-облікових документів виявиться, що Ви порушуєте правила військового обліку та перебуваєте у розшуку, працівники поліції, які входять в групу оповіщення, можуть Вас затримати та доставити до найближчого ТЦК", — пояснив правознавець алгоритм дій силовиків під час вуличних рейдів.

Водночас експерт зазначив, що між нормами закону та реальною ситуацією на місцях є суттєва різниця.

За словами юриста, головною та єдиною підставою для фізичного затримання людини залишається саме наявність її даних у базах розшуку поліції.

"Як показує практика, призовників майже не оголошують в розшук", — підкреслив Владислав Дерій. Через цю особливість роботи правоохоронної системи та військкоматів випадки, коли порушників у статусі призовників затримують на вулицях, практично мінімальні.

Як повідомляли раніше Новини.LIVE, на урядовому сайті зареєстрували електронну петицію з пропозицією мобілізовувати працездатних жінок, які не мають дітей, що, на думку автора, сприятиме справедливому розподілу обов'язків із захисту країни та розширенню резервів, за умови збереження відстрочки для осіб із відповідними медичними чи законними підставами.

Паралельно з громадськими ініціативами юристи продовжують роз'яснювати процедурні нюанси чинного законодавства. Зокрема, оновлення фактичного місця проживання в застосунку "Резерв+" та отримання електронного направлення на медкомісію не позбавляє військовозобов'язаного необхідності проходити ВЛК за місцем своєї офіційної реєстрації, тоді як порушення семиденного терміну для взяття на облік за новою адресою загрожує оголошенням особи в розшук.