Помилки ВЛК при варикозі: як оскаржити придатність

Медичне обстеження. Фото: Рівненська ОВА

Світлана Красноштан Редактор

Медичні комісії військкоматів припускаються суперечностей під час оцінки варикозу. Трапляються випадки, коли при варикозі лікарі записують другий ступінь хвороби, але визнають військовозобов'язаного повністю придатним за пунктом 42-в. Такий діагноз вимагає УЗД вен і дозволяє служити лише в тилу.

Пояснення зокрема надав юрист Юрій Айвазян, передає Новини.LIVE.

Як оскаржити неправильний висновок ВЛК щодо тяжкості варикозу

Неузгодженість між зазначеним у медичній картці діагнозом та застосованою статтею Розкладу хвороб є поширеною підставою для перегляду висновків військово-лікарських комісій. Згідно зі статтею 42 Розкладу хвороб та пунктом 5 Пояснень щодо її застосування, які закріплені додатками 1 і 2 до Положення про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України (наказ Міністерства оборони України № 402 від 14 серпня 2008 року), варикозне розширення вен класифікується за шкалою CEAP.

Застосування пункту 42-в передбачає відсутність розладів кровообігу і відповідає класам C0–C1, коли присутні лише ретикулярні судини чи судинні зірочки. Натомість пункт 42-б охоплює класи C2–C3, які супроводжуються венозною недостатністю, розширенням підшкірних вен, свербінням та набряками, що зникають після нічного відпочинку.

Присвоєння пункту 42-б означає обмеження придатності: військовозобов'язаний може служити лише у підрозділах забезпечення, територіальних центрах комплектування, навчальних закладах, центрах підготовки, медичних, зв'язкових, логістичних або охоронних формуваннях.

"Визначати відсутність порушення кровообігу лише шляхом зовнішнього огляду у Вашій ситуації недостатньо. Та сама норма вимагає, щоб діагноз відображав стадію процесу і ступінь функціональних порушень, а постанова приймалася після клінічного обстеження із застосуванням об’єктивних методів. Основним дослідженням є ультразвукове дуплексне ангіосканування вен обох нижніх кінцівок із визначенням", — поянсив Юрій Айвазян.

Але нормативи наказу № 402 зобов'язують лікарів ухвалювати постанови лише після повноцінного клінічного обстеження об'єктивними методами. Базовим діагностичним стандартом у таких випадках виступає ультразвукове дуплексне ангіосканування судин обох ніг. Це дослідження має чітко зафіксувати спроможність венозних клапанів на глибокому й поверхневому рівнях, наявність і тривалість патологічного скидання крові, точний діаметр судин, а також ознаки тромбозів чи реканалізації після перенесених ускладнень.

Для створення належної доказової бази потрібно самостійно пройти дуплексне сканування та отримати офіційний висновок судинного хірурга із зазначенням конкретного класу CEAP, ступеня недостатності та патологічних рефлюксів.

Лікарі зазначили правильний діагноз — як оскаржити ВЛК для ТЦК

Якщо районний чи міський ТЦК ухвалив необґрунтовану постанову, то громадянину слід подати скаргу до ВЛК вищого рівня — обласного ТЦК та СП (у столиці це буде ВЛК Київського міського ТЦК).

Одночасно до районного центру комплектування подається письмова заява про незгоду з рішенням та вимога відправити документи на обласний огляд. До скарги обов'язково додають копію оскаржуваної постанови комісії, протокол дуплексного ангіосканування обох кінцівок, висновок судинного хірурга та всі попередні медичні картки. Якщо обласна комісія відмовиться змінити пункт 42-в на 42-б, її рішення дозволяється оскаржити до штатної ВЛК.

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