Повернення на службу після СЗЧ: як уникнути наслідків

Повернення після СЗЧ. Фото: sud.ua, Getty. Колаж: Новини.LIVE

Любомир Кучер редактор, юрист

В Україні існує процедура поверння на службу після СЗЧ за спрощеною процедурою. Є основні вимоги до військовослужбовця, щоб він уникнув кримінальної відповідальності.

Про це ексклюзивно для Новини.LIVE розповіла адвокат, керівник ЮК "Prima Leader Group" Діна Дрижакова.

Повернення на службу після СЗЧ

За словами адвокатки, повне звільнення від кримінальної відповідальності можливе за умов, передбачених ч. 5 ст. 401 Кримінального кодексу України (нова реформа щодо добровільного повернення з СЗЧ).

Основні вимоги та алгоритм дій:

Добровільність та первинність

Це має бути ваш перший випадок самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства, і ви маєте повернутися добровільно, а не після затримання правоохоронцями.

Згода командира

Потрібно отримати письмову згоду командира військової частини (відповідного командира) про готовність прийняти вас назад на службу та продовжити її проходження.

Клопотання до слідчого/прокурора/суду

Ви або ваш адвокат подаєте клопотання до слідчого (ДБР) чи прокурора про намір повернутися на службу.

Прокурор чи слідчий за заздалегідь отриманою письмовою згодою командира вносить до суду клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності.

"Суд приймає ухвалу про звільнення від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 401 КК України. Після повернення в стрій та набрання законної сили ухвалою суду поновлюються всі види грошового забезпечення, пільги та соціальні гарантії", — підсумувала адвокат.

Нагадаємо, групи оповіщення ТЦК мають право затримувати військових у СЗЧ. Після цього осбі передають до військової служби правопорядку.

Також варто знати, що військовому можуть поновити виплати після СЗЧ у певних випадках. Для цього головне добровільно повернутися на службу.

Нещодавно суд на Чернігівщині покарав війсьоквих у СЗЧ за те, що вони продавали гранати. Зброя була викрадена.