Повернення з полону: які пільги та виплати може отримати захисник України

Звільнений із полону в межах обміну 26 червня 2026 року. Фото: Zelenskiy/Official/Telegram

Любомир Кучер редактор, юрист

Українські захисники, які повернулися з полону, мають право на комплекс фінансових виплат та соціальних пільг від держави. Законодавство гарантує звільненим воїнам не лише грошову підтримку, а й допомогу з реабілітацією та збереженням робочих місць. Ці права залишаються чинними незалежно від того, чи продовжуватиме військовий служити або вирішить звільнитися в запас.

Про це з посиланням на інтерв'ю юристки, керівниці напряму з питань полонених і зниклих безвісти ГО "Юридична сотня" Наталії Шмарко NV передає Новини.LIVE.

Фінансова допомога: яку суму та як можна отримати

Кожен звільнений із полону має право на одноразову виплату в розмірі 100 тисяч гривень. Головна умова для її нарахування — офіційне встановлення факту позбавлення волі внаслідок збройної агресії проти України. Якщо цей факт ще не зафіксували, необхідно звернутися із заявою до Міністерства розвитку громад та територій України.

До заяви потрібно додати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

офіційне підтвердження факту перебування в полоні;

довідку з банківськими реквізитами рахунку для зарахування коштів.

Крім цього, держава передбачила щорічну грошову допомогу за кожен рік перебування в неволі. Під час полону ці гроші могли отримувати рідні захисника. Якщо ж родина не оформлювала ці виплати, військовослужбовець може забрати всю накопичену суму повністю після свого повернення. Також за весь час полону за воїном зберігається його щомісячне грошове забезпечення.

Пільги, реабілітація та трудові гарантії

Повернення до цивільного життя чи продовження служби потребує часу та підтримки, тому для звільнених військових діє низка важливих соціальних гарантій.

За бажанням військовослужбовця йому надають додаткову відпустку тривалістю 90 календарних днів. Цей відпочинок повністю оплачується і не ділиться на частини, а скористатися нею можна навіть перед повним звільненням з армії.

Воїни мають право на безкоштовну медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу, а також на програми соціальної та професійної адаптації.

За людиною зберігається її місце роботи не лише протягом усього часу перебування в полоні, а й упродовж шести місяців після звільнення.

На час полону та протягом пів року після повернення захисників звільняють від сплати штрафів та інших фінансових санкцій. Крім того, їм надають право на вигідну реструктуризацію наявних боргів.

Раніше Новини.LIVE повідомляв, що в липні мобілізацію та воєнний стан в Україні не скасують. Попри це, військовому призову підлягатимуть не всі чоловіки. Деяким громадянам можуть надати відстрочку або бронювання, а іншим — повністю звільнити від призову.

Також Новини.LIVE з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця писав, що працівники ТЦК та СП іноді мобілізують навіть тих, хто непридатний до служби через вік або за станом здоров'ям. Військові частини зазвичай відмовляються приймати таких громадян до своїх лав. У такому разі цих людей можуть оформити як представників військкомату.