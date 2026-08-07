Прийшла повістка для викладача: як законно відтермінувати ВЛК

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Світлана Красноштан Редактор

Викладачі, які отримали повістку, можуть уникнути негайного направлення на медкомісію та швидкої мобілізації. Для цього достатньо подати заяву на відстрочку через ЦНАП. Юристи пояснюють, що наявність опису прийнятих документів зупиняє будь-які мобілізаційні заходи на період їх розгляду, який зазвичай триває від семи до 15 днів.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пояснення юриста Владислава Дерія.

Як законно відтермінувати проходження ВЛК викладачам, які отримали повістку

Отримання повістки викладачем не означає негайної мобілізації, якщо він має законне право на звільнення від призову. Щоб убезпечити себе від примусового направлення на військово-лікарську комісію, фахівці радять спершу подати відповідний пакет документів через найближчий Центр надання адміністративних послуг. За словами юриста Владислава Дерія, після реєстрації заяви адміністратор установи обов'язково видає людині на руки спеціальний опис вхідних документів.

Саме з цим офіційним папером науково-педагогічний працівник повинен вирушати до територіального центру комплектування у час, визначений повісткою. Правознавець наголошує, що протягом усього періоду розгляду заяви представники військкомату не мають права проводити щодо громадянина жодних мобілізаційних дій. Цей процес очікування триває від 7 до 15 днів. Направляти викладача на проходження ВЛК у цей проміжок часу, а також після офіційного затвердження відстрочки, категорично заборонено.

Які ситуації дають право не йти в ТЦК на конкретну дату та час

Водночас законодавство чітко регламентує ситуації, коли військовозобов'язаний не може вчасно прийти за викликом. Відповідно до третьої частини статті 22 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", поважними причинами для ігнорування дати в повістці є хвороба самого громадянина, перешкоди стихійного характеру, наслідки воєнних дій або інші обставини, які унеможливлюють особисту присутність.

Також до цього переліку входить смерть близького родича. Йдеться про батьків, дітей, дружину або чоловіка, рідних братів і сестер, дідусів та бабусь, а також близьких родичів з боку подружжя. Будь-яка з цих обставин має обов'язково підтверджуватися документами від державних чи комунальних установ.

Якщо викладач з об'єктивних причин змушений пропустити візит до ТЦК, він зобов'язаний повідомити установу про свою затримку протягом трьох діб від дати та часу, вказаних у повістці. Зробити це можна як шляхом безпосереднього звернення, так і будь-яким іншим доступним способом. Після такого попередження громадянину надається не більше семи календарних днів для того, щоб особисто з'явитися до військкомату.

Як уже повідомляли, призов людей, які приймають ліки від залежності (наприклад, метадон), має свої правила. Саме по собі таке лікування не дає автоматичного звільнення від армії, бо остаточне рішення завжди ухвалює медична комісія на основі медкарти.

Також юристи пояснили, що поступлення на магістратуру після бакалаврату дає відстрочку від мобілізації у будь-якому виші (державному приватному). Але головна умова для цього — дотримуватися правильної послідовності здобуття освіти.