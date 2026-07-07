22-летний военнообязанный: выезд за границу разрешен, на ВВК идти не нужно

Пограничница проверяет документы на границе. Фото: ГПСУ

Любомир Кучер Редактор, юрист

Выезд из Украины после введения военного положения и начала всеобщей мобилизации ограничили для граждан, состоящих на воинском учете и старше 23 лет. Те, кто не достиг 23-летнего возраста, могут выезжать, даже если у них есть статус "военнообязанный". Проходить ВВК для этого не нужно.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Выезд за границу во время войны

После 24 февраля, когда был объявлен режим военного положения, выезд за границу из Украины стал проблематичным для целого ряда граждан. Речь идет о тех, кто состоит на воинском учете и старше 23 лет.

Въезд в Украину остается открытым, а вот пересекать государственную границу для выезда эти граждане не могут. Впрочем, для граждан, имеющих отсрочку от мобилизации или бронирование, право на выезд из Украины не ограничивается.

Ключевым условием является возраст, а не категория гражданина, состоящего на воинском учёте. Это касается, в частности, тех военнообязанных, которые ещё не достигли 23-летнего возраста.

Прохождение ВВК для выезда не требуется

К юристам обратился гражданин, которому исполнилось 22 года. Как бывший ограниченно годный, он имеет статус "военнообязанный", а не "призывник".

Мужчина поинтересовался, может ли он выехать за границу во время войны и нужно ли ему для этого проходить военно-врачебную комиссию. Адвокат Юрий Айвазян, комментируя эту ситуацию, подчеркнул: "Независимо от Вашего статуса "военнообязанный" или "призывник", Вы имеете право на выезд за границу до достижения 23 лет".

Другой адвокат, Ярослав Турчин, объяснил ситуацию с ВВК: "Закон не предусматривает прохождения ВВК до достижения вами 25 лет. Хотя ТЦК может спекулировать и пытаться вас обмануть".

Напомним, Новини.LIVE ранее писали о том, в чём заключается главная проблема в процессе выезда за границу военнообязанного гражданина в возрасте 18–23 лет.

Граждане в возрасте до 23 лет имеют право выезжать за границу даже в условиях военного положения и всеобщей мобилизации. На право выезда не влияет даже статус "военнообязанный". Но этот статус может повлиять на возможность доехать до границы.

Добавим, Новини.LIVE сообщали о том, какие три документа необходимы лицу с инвалидностью для выезда за границу.

Граждане с инвалидностью, даже если они находятся на воинском учете, имеют право выезжать за границу. Для этого необходимо иметь при себе на границе один из трех документов, подтверждающих факт инвалидности. Таким документом может быть даже справка для получения льгот.