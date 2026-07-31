31 июля у 17-летних есть последний шанс встать на учет в Резерв+

Военный билет и юноши. Фото: коллаж Новини.LIVE

Любомир Кучер Редактор, юрист

Сегодня, 31 июля, истекает крайний срок, до которого несовершеннолетние украинцы 2009 года рождения могут зарегистрироваться на воинский учет в дистанционном формате. Министерство обороны напоминает, что воспользоваться мобильным приложением «Резерв+» для решения этого вопроса без посещения территориальных центров комплектования можно только до конца суток.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Минобороны Украины.

У юношей 2009 года рождения 31 июля есть последний шанс встать на учет дистанционно

Украинское законодательство обязывает юношей регистрироваться в системе воинского учета в год, когда им исполняется 17 лет. Для граждан 2009 года рождения ввели временную возможность пройти эту процедуру дистанционно. Чтобы воспользоваться этой функцией, необходимо до конца суток 31 июля установить последнюю версию приложения «Резерв+», пройти авторизацию с помощью системы BankID и активировать опцию «Встать на учет».

После проверки личных данных и подтверждения запроса система автоматически сгенерирует электронный военно-учетный документ «Резерв ID», в котором появится официальный статус «Призывник».

Что будет с юношами в дальнейшем, если они не встанут на учет до 31 июля

Уже с 1 августа дистанционная регистрация для этой возрастной категории полностью закрывается. Те 17-летние граждане, которые не успеют оформить документы через смартфон сегодня, будут вынуждены лично обращаться в ТЦК и СП по месту жительства. Такой порядок для них будет действовать вплоть до достижения совершеннолетия.

Ситуация кардинально меняется после того, как молодому человеку исполняется 18 лет. С этого возраста государство предусмотрело механизм автоматического постановки на учет, основанный на сборе данных из реестров Государственной миграционной службы.

Электронная система самостоятельно закрепляет призывника за конкретным военкоматом в соответствии с его официально заявленным или зарегистрированным местом жительства. При таких условиях юношам не нужно физически посещать центры комплектования или проходить военно-врачебную комиссию (ВВК). Также 18-летние могут инициировать регистрацию самостоятельно непосредственно в приложении «Резерв+», где после обновления контактной информации программа может сразу предложить подтвердить постановку на учет.

Поскольку никаких дополнительных уведомлений об автоматической регистрации государство не рассылает, молодым людям рекомендуется самостоятельно отслеживать свой статус в электронном кабинете после прохождения авторизации. Успешная постановка на учет всегда подтверждается появлением статуса «Призывник».

В «Резерв+» не обновился статус после постановки на учет

Если же на экране отображается надпись «Не на учете», пользователю необходимо зайти в меню, выбрать соответствующий сервис и отправить запрос на регистрацию, дождавшись его автоматической обработки.

В случаях, когда программа не срабатывает или электронный статус остается неизменным даже после подтверждения, решить эту проблему можно только при личном посещении ТЦК и СП.

Как ранее сообщали Новини.LIVE, Кабинет Министров Украины утвердил порядок ведения Единого государственного реестра «Оберег», который регламентирует правила внесения, обновления, проверки и корректировки сведений о военнообязанных. Бесплатно проверить информацию о себе граждане могут через приложение «Резерв+», портал «Дия» или по письменному запросу в ТЦК и СП.

В то же время в Украине рассматриваются законодательные инициативы по ужесточению ответственности за уклонение от военной службы. В целях пополнения рядов армии и обеспечения ротации бойцов на передовой нарушителям могут ограничить доступ к отдельным государственным услугам, заблокировать банковские счета и запретить управлять транспортными средствами.