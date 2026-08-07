Без задержаний людей на улицах: Жорин рассказал, как изменить мобилизацию

Заместитель командующего 3-м армейским корпусом Максим Жорин. Фото: t.me/@MaksymZhorin

Анастасия Постоенко Редактор ленты новостей

Чтобы избежать ситуаций с принудительным задержанием мужчин на улицах, процесс призыва в Украине необходимо полностью перевести в цифровой формат. Создание единой электронной платформы для воинского учета должно включать исчерпывающую информацию о каждом гражданине.

Такое мнение высказал заместитель командующего 3-м армейским корпусом Максим Жорин в эксклюзивном интервью журналистке Ясе Лепкой для Новини.LIVE.

Жорин предлагает полностью оцифровать мобилизацию в Украине

Максим Жорин заявил, что Украина способна реализовать такой проект, ведь у нее уже есть успешный опыт перевода многих других государственных услуг в электронный формат. По его словам, именно переход в онлайн позволит властям четко видеть реальный мобилизационный ресурс, состояние здоровья граждан и их семейный статус.

"Для того, чтобы мы не забирали тех, кого нужно, и тех, кого не нужно, для того, чтобы никто никого не преследовал, а была адекватная, нормальная цифровая платформа, на которой будет видно, кто у нас есть, кто нам нужен, кто нам не нужен, кого вообще не нужно трогать, у кого есть справки, у кого есть состав семьи", — пояснил военный, подчеркнув, что технически реализовать это совсем не сложно.

Помимо технологических изменений, государству необходимо бороться с первопричинами, которые отталкивают украинцев от службы. Как подчеркнул офицер, речь идет о несправедливости мобилизации, коррупционных скандалах и проблемах внутри самих Вооруженных сил. Он убежден, что восстановление общественного доверия невозможно без изменения отношения командиров к подчиненным, реформирования учебных центров и грамотного распределения личного состава.

"В вопросе мобилизации мы, во-первых, должны понимать, что для начала нужно перестать лишать общество мотивации идти в армию. И здесь речь идет и о коррупции, и о несправедливой мобилизации, и о подобных вещах. Во-вторых, это, конечно, восстановление репутации армии, которое может происходить именно за счет существенных изменений в армии, которые люди будут видеть и которым будут доверять", — рассказал Максим Жорин.

Случаи силового задержания людей вызывают возмущение и абсолютно неприемлемы, считает заместитель командира. Благодаря электронной базе данных военкоматы смогут эффективно определять, кого действительно стоит привлекать к обороне, а на кого не следует тратить ресурсы и время.

"Но тем самым мы бы избавились от всех позорных историй и неприятных сцен, которые, к сожалению, сегодня периодически происходят. Цифровизация этого процесса, я уверен, наведет и порядок, и справедливость, потому что мы будем видеть, кто нужен армии и из кого она может их выбирать", — констатировал офицер. По его мнению, на данный момент реализованы не все возможности для стабилизации ситуации.

"Поэтому мне кажется, что мы еще далеко не сделали всех шагов для того, чтобы нормализовать этот процесс и вернуть его к адекватному, приемлемому росту", — подытожил он.

Как ранее писали Новини.LIVE, украинские правоохранительные органы усилили контроль за деятельностью сотрудников территориальных центров комплектования и социальной поддержки. В случае выявления фактов возможного превышения служебных полномочий или других нарушений во время проведения мобилизационных мероприятий силовые структуры оперативно возбуждают уголовные дела. Часть лиц, которым уже объявили о подозрении, находится под стражей.

Вместе с тем Максим Жорин предупреждал, что в России могут активизировать скрытые механизмы мобилизации из-за снижения эффективности набора военнослужащих по контракту. По оценкам экспертов, российские власти вынуждены искать дополнительные способы пополнения личного состава, поскольку текущие темпы привлечения контрактников не обеспечивают необходимого количества новых военнослужащих.