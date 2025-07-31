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Главная Мобилизация Боевые повестки будут присылать по почте — что изменилось

Боевые повестки будут присылать по почте — что изменилось

Ua ru
Дата публикации 31 июля 2025 17:14
Мобилизационные повестки будут отправлять ценным письмом — постановление правительства
Боевая повестка. Фото: Львовская районная госадминистрация

Кабинет Министров Украины принял новое постановление о порядке вручения мобилизационных распоряжений. Отныне боевую повестку от ТЦК можно получить через "Укрпочту" в виде ценного письма. Изменения касаются тех, кто прошел медкомиссию и не имеет оснований для отсрочки.

Об этом сообщает Кабинет Министров Украины.

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Повестка — теперь через почту

Правительство утвердило постановление №916 от 30 июля 2025 года, которое вносит коррективы в процедуру ведения воинского учета и призыва граждан по мобилизации. Согласно этим изменениям, мобилизационное распоряжение теперь может быть отправлено ценным письмом через "Укрпочту". Документ будет вручаться или под личную подпись, или будет направляться через почтовую связь районными территориальными центрами комплектования.

Это нововведение распространяется на военнообязанных, которые не имеют права на отсрочку и недавно прошли военно-врачебную комиссию (ВВК). Также оно касается тех, у кого есть действующее заключение ВВК, но срок действия отсрочки уже завершился. В таком случае следует ожидать повестку именно по почте.

Вручение повестки через "Укрпочту" в виде ценного письма позволит официально зафиксировать факт получения документов. Отказ или уклонение от получения может быть расценены как умышленное избежание мобилизации.

Напомним, что лицо, получившее отсрочку от мобилизации, не обязано подавать новое заявление каждый раз при продлении мобилизационного периода — этим должны заниматься исключительно территориальные центры комплектования.

Ранее мы также информировали, что правительство готовит к представлению в парламент законопроект об отсрочке для военнослужащих. Речь идет о предоставлении брони тем, кто будет проходить службу по условиям программы Контракт 18-24.

Укрпошта мобилизация повестки ТЦК и СП боевая повестка
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
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