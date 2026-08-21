Болезнь в отпуске: как военнослужащему вернуть дни отдыха

Медицинское обследование военнослужащего. Фото: УНИАН

Светлана Красноштан Редактор

В случае болезни во время отпуска военнослужащие могут официально вернуть неиспользованные дни отдыха. Чтобы вернуть дни отпуска, пропущенные по причине болезни, необходимо правильно уведомлять командование, оформлять медицинские документы, а также оперативно отправлять рапорты через приложение "Армия+".

Как это сделать правильно, разъяснили в пресс-службе Минобороны Украины, передает Новини.LIVE.

Как вернуть потерянные дни отпуска из-за болезни

Первым и единственным неотложным шагом для военнослужащего является информирование своего руководства. В соответствии со статьей 254 Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, об ухудшении здоровья следует немедленно сообщить непосредственному командиру или дежурному части. Сделать это можно через любой мессенджер или по телефону. В ведомстве советуют обязательно сохранять скриншоты переписки или детали звонка, чтобы иметь подтверждение факта обращения. На этом этапе обращаться в какие-либо другие инстанции не нужно.

В критических ситуациях, когда своевременная связь с командованием невозможна, военнослужащий имеет право самостоятельно вызвать скорую помощь или обратиться в ближайшее медицинское учреждение. Для экстренной госпитализации никаких направлений не требуется.

Однако после стабилизации состояния пациент обязан назвать врачам номер своей воинской части и сообщить о прохождении службы, а также проинформировать руководство подразделения о пребывании в больнице. Именно эти действия узаконивают отсутствие военнослужащего на службе и дают законные основания для дальнейшего оформления документов.

Многих военных интересует судьба дней отпуска, которые совпали с периодом болезни. В соответствии с пунктом 5 статьи 10-1 Закона Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», отпуск не приостанавливается автоматически. Однако законодательство гарантирует, что после выздоровления ежегодный основной или дополнительный отпуск продлевается ровно на то количество дней, которые были потеряны из-за лечения. Стоит помнить, что в условиях военного положения, согласно пункту 18 той же статьи, максимальная продолжительность основного отпуска составляет не более 30 календарных дней.

Как военнослужащему компенсировать время отпуска, потраченное на лечение за границей

Чтобы компенсировать время болезни, военнослужащий должен написать рапорт на имя командира с просьбой предоставить ему неиспользованные дни, приложив соответствующие медицинские справки о продолжительности болезни. Аналогичный порядок действует и для тех, кто заболел во время пребывания за рубежом. Право на дополнительные дни отдыха сохраняется в полном объеме. Для подтверждения болезни командованию достаточно обычной справки или выписки от иностранных врачей с указанным диагнозом и сроками лечения. Минобороны подчеркивает, что переводить такие документы у нотариуса или дополнительно их заверить не требуется.

Передать медицинские документы в воинскую часть можно тремя способами. Самым быстрым и удобным вариантом является использование приложения "Армия+", где можно напрямую загрузить копии справок и подать рапорт на возмещение отпуска.

Второй способ предполагает обращение в украинское консульское учреждение за рубежом, которое через систему электронного документооборота (СЕДО) отправит данные в Министерство обороны или непосредственно в часть. Третий вариант заключается в отправке оригиналов или копий обычной почтой. Независимо от выбранного способа передачи, военнослужащий должен обязательно сохранять все оригиналы медицинских выписок с момента первого визита в иностранное медицинское учреждение. По возвращении в Украину все эти документы необходимо предоставить медицинской службе или в строевую часть.

Как сообщали ранее Новини.LIVE, парламентарии предлагают расширить категории лиц, имеющих право на отсрочку от призыва, предлагая учитывать случаи гибели или пропажи без вести родственников не только на фронте, но и при других обстоятельствах, вызванных войной.

Обновление фактического адреса в «Резерв+» и получение электронного направления на ВЛК не освобождает гражданина от обязанности проходить медицинский осмотр исключительно по месту официальной регистрации. Юристы объяснили, куда идти на ВЛК, если изменился адрес проживания.