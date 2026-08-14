Как получить разрешение на выезд, если у тебя уже есть действующая отсрочка

Пограничный контроль на e-ВОД. Фото: ГПСУ, УНИАН, коллаж Новини.LIVE

Чтобы легально пересечь границу в служебных целях, сотрудник предприятия критической важности должен иметь бронирование, однако система заблокирует его оформление при наличии обычной отсрочки. Вместо рискованной отмены текущего статуса адвокаты советуют компаниям обжаловать отказы через профильные министерства, чтобы избежать периода беззащитности перед военкоматом.

Как это сделать, посоветовал правовед Юрий Айвазян на портале Юристы.ua, передает Новини.LIVE.

Почему при оформлении брони может быть отказ в "Дії"

Чтобы легально выехать в зарубежную командировку в соответствии с пунктом 2-6 Правил пересечения государственной границы (постановление Кабмина № 57 от 27 января 1995 года), военнообязанному необходимо получить бронирование от предприятия и перейти на специальный воинский учет.

Однако, если у мужчины уже есть действующая отсрочка от мобилизации, оформить бронирование ему не удастся, ведь эта процедура проходит не через комиссию ТЦК или заявление в ЦНАП, а исключительно через портал "Дія".

Алгоритмы системы автоматически отклоняют заявки работодателей из-за противоречия между двумя правительственными документами. С одной стороны, постановление № 978 от 29 июля 2026 года и пункт 56 Порядка № 560 от 16 мая 2024 года требуют сохранять старую отсрочку до момента появления новой. С другой — пункт 3 Порядка бронирования № 76 от 27 января 2023 года категорически запрещает бронировать лиц, которые уже не подлежат призыву.

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Как оформить бронь, имея действующую отсрочку, без риска немедленной мобилизации

Юрист Юрий Айвазян советует работодателям не спешить отменять действующую отсрочку работника ради возможности как можно быстрее уехать за границу.

Самый безопасный способ — сохранить электронный отказ из приложения «Дия» и обратиться с официальными письмами в службу технической поддержки портала, в Минобороны как ведомство, ведущее Реестр, и в профильное министерство, к которому относится предприятие.

В обращении следует потребовать рассмотреть представленные списки именно как переоформление без промежуточной отмены статуса. К письму необходимо приложить сам отказ, электронный военно-учетный документ подчиненного и подтверждение готовности предприятия его забронировать.

Если зарубежная деловая поездка является срочной, существует рискованный вариант с добровольным отказом от долгосрочной отсрочки или ожиданием её естественного окончания. Работник может подать в ТЦК письменное заявление об отмене, но делать это следует только после получения письменного подтверждения от военкомата.

Когда запись об отсрочке исчезнет, работодатель должен немедленно подать списки на бронирование, заранее проверив лимиты, критический статус предприятия, трудовые отношения и уровень заработной платы. Главная опасность заключается в том, что согласно пункту 29 Порядка № 76 перевод на специальный учет может длиться до 72 часов.

В этот период человек полностью теряет защиту от мобилизации, и устранить этот риск приказами о предстоящей брони невозможно, поскольку сам факт работы на критическом предприятии иммунитета не дает. Именно поэтому юристы категорически не рекомендуют искусственно прекращать объективные основания для отсрочки (например, отчисляться из учебного заведения), ведь восстановить её после возможного отказа в «Дії» уже не удастся.

Для фактического пересечения границы после успешного бронирования компания должна выдавать отдельный приказ на каждую командировку, подробно указав страну, даты и деловую цель.

Какие документы должен предоставить забронированный сотрудник на границе для командировки

На пункте пропуска сотрудник, оформивший бронирование, должен предъявить:

заграничный паспорт;

обновленный электронный военно-учетный документ с отметкой о спецучете и действующей бронировании;

выписку о бронировании;

приказ руководства о командировке;

справку с места работы;

документы, подтверждающие деловую цель;

копию решения о признании компании критически важной.

До момента полного появления этих данных в реестрах выезд за границу запрещен.

Как объясняли юристы, о чем писали Новини.LIVE, родителям, самостоятельно воспитывающим несовершеннолетних детей и имеющим отсрочку от мобилизации, разрешили пересекать государственную границу даже без сопровождения детей. Но есть требования к документам.

Кроме того, изменена процедура подачи документов для оформления отсрочки: их больше не принимают напрямую в ТЦК, а оформление осуществляется через ЦНАП или онлайн в приложении "Резерв+".