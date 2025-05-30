Житель Черкасской области отказался от мобилизации — какое наказание избрал для него суд

Работник ТЦК проверяет документы мужчины. Фото иллюстративное: скриншот видео

В Черкасской области военнообязанный после получения повестки не захотел мобилизоваться. Его привлекли к уголовной ответственности.

Об этом говорится в приговоре, который Чигиринский районный суд Черкасской области вынес 23 мая.

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Детали дела

Согласно судебным материалам, в сентябре прошлого года фигурант прошел ВВК. Мужчину признали пригодным к военной службе. Несмотря на это, мобилизоваться он категорически отказался.

Решение суда

Во время судебного заседания военнообязанный свою вину не признал. Мужчина рассказал, что ехал в Черкассы, но его остановили военнослужащие ТЦК и СП. По словам задержанного, находясь в ТЦК, он вызвал полицию, но правоохранителей к нему не пустили. Также фигурант добавил, что не согласен с заключением ВВК, ведь еще в 2002 году был комиссован.

Суд установил, что мужчина имеет хроническую ломбалгию. Этот диагноз ВВК при вынесении заключения учла. Фигуранта признали виновным в уклонении от мобилизации и приговорили к трем годам лишения свободы.

Напомним, в Харькове вынесли приговор коллаборационисту. Мужчина передавал врагу данные о местах дислокации защитников Украины.

Также мы сообщали, что в Полтавской области мобилизовали гражданина РФ. Мужчину, который имеет российское гражданство, направили в учебный центр — он получил звание солдата.